Die Besten der WM 2026 stehen fest: Rodri gewinnt die wichtigste Auszeichnung

Nach Abschluss der Weltmeisterschaft 2026 wurden die besten Spieler des Turniers ermittelt. Spaniens Mittelfeldspieler Rodri wurde zum besten Spieler des Wettbewerbs gekürt.

Der Stürmer der französischen Nationalmannschaft Kylian Mbappé wurde Torschützenkönig des Turniers. Er erzielte während des Wettbewerbs insgesamt 10 Tore.

Der spanische Torhüter Unai Simón wurde als bester Torwart ausgezeichnet. Er zeichnete sich dadurch aus, dass er während des gesamten Turniers nur 1 Gegentor kassierte.

Die Auszeichnung für den besten Nachwuchsspieler ging ebenfalls an einen Spanier. Pau Cubarsí gewann diese Kategorie.

Ferran Torres wurde zum Spieler des Finales gewählt. Er erzielte in der 106. Minute des entscheidenden Spiels gegen Argentinien das Tor, das Spanien den Weltmeistertitel sicherte.