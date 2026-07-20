Ferran Torres schreibt in der 106. Minute Geschichte: Spanien ist Weltmeister!

Die spanische Nationalmannschaft besiegte Argentinien im Finale der WM 2026 nach Verlängerung mit 1:0 und wurde damit zum zweiten Mal in ihrer Geschichte Weltmeister. Ein einziger Treffer von Ferran Torres in der 106. Minute entschied das Schicksal des entscheidenden Duells in New Jersey.

Titelverteidiger Argentinien konnte seinen Titel nicht verteidigen. Lionel Messi führte sein Team zur Silbermedaille, während Spanien nach 16 Jahren Pause wieder den Gipfel der Fußballwelt erreichte.

In der regulären Spielzeit blieb das Tor sauber

Das Finale, das im New York New Jersey Stadium (MetLife Arena) in East Rutherford ausgetragen wurde, begann mit vorsichtigem und intensivem Kampf.

Während Spanien versuchte, den Ball mehr zu kontrollieren, stoppte Argentinien die Angriffe des Gegners durch eine disziplinierte Defensive. Beide Teams erspielten sich Chancen, doch nach 90 Minuten blieb es beim 0:0.

Somit entschied sich das Schicksal der Weltmeisterschaft in der Verlängerung.

Der Treffer in der 106. Minute brachte den Pokal nach Spanien

In der 106. Minute der Verlängerung durchbrach Ferran Torres die argentinische Abwehr und traf ins Tor von Emiliano Martínez.

Dieses Tor blieb der einzige entscheidende Treffer des Finales. Obwohl Argentinien in den letzten Minuten auf den Ausgleich drängte, hielt die spanische Defensive stand — 1:0.

WM-Finale 2026

Spanien — Argentinien 1:0

Tor: Ferran Torres, 106.

Die Geschichte von 2010 wiederholt sich

Spanien gewann seinen ersten Weltmeistertitel 2010 in Südafrika. Damals endete das Finale ebenfalls mit 0:0 in der regulären Spielzeit, und ein einziges Tor in der Verlängerung gegen die Niederlande entschied über den Champion.

Während Andrés Iniesta der Schütze des historischen Tores von 2010 war, trat Ferran Torres 16 Jahre später in seine Fußstapfen.

Zwei Finals, das gleiche Ergebnis und ein entscheidender Treffer in der Verlängerung — beide Weltmeistertitel Spaniens wurden unter fast identischen Szenarien gewonnen.

Die Generation von De la Fuente schrieb ihre eigene Geschichte

Spanien unter der Leitung von Luis de la Fuente zeichnete sich während des gesamten Turniers durch technisches, diszipliniertes und konstantes Spiel aus. Das Team hielt dem Druck im entscheidenden Spiel stand und besiegte den amtierenden Champion.

Die Mischung aus Jugend und erfahrenen Spielern ermöglichte es Spanien, nach der legendären Generation von 2010 erneut den Weltpokal in die Höhe zu stemmen.

Argentinien war sehr nah am zweiten Titel in Folge, doch Messis wahrscheinlich letzte Weltmeisterschaft endete mit einer schmerzhaften Niederlage.

Ein neues Kapitel in der Fußballgeschichte wurde aufgeschlagen: Nach Iniesta ist nun auch der Name Ferran Torres als Held verewigt, der Spanien den Weltmeistertitel brachte.