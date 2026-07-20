Luis de la Fuente bezeichnet Spaniens WM-Titel als „Sieg auf höchstem Niveau“

Der spanische Nationaltrainer Luis de la Fuente teilte seine Gedanken nach dem Sieg über Argentinien im Finale der Weltmeisterschaft 2026. Er beschrieb die Leistung seiner Mannschaft als „Können auf höchstem Niveau“ und betonte, dass Disziplin und Teamarbeit die Grundlage für diesen Erfolg bildeten. Dies berichtet Goal.com .

Im Finale besiegte Spanien die argentinische Nationalmannschaft mit 1:0 und sicherte sich damit die prestigeträchtigste Trophäe der Fußballwelt. Laut dem Trainer hat sich die Mannschaft während des gesamten Turniers stetig gesteigert und am Ende einen verdienten Sieg errungen. Luis de la Fuente lobte den Einsatz seiner Spieler in den höchsten Tönen.

Wie wurde Lionel Messi gestoppt?

Eine der wichtigsten taktischen Aufgaben des Spiels war es, den Einfluss des argentinischen Kapitäns Lionel Messi zu minimieren. Die spanische Nationalmannschaft bewältigte diese Aufgabe hervorragend und schaffte es, den Star von Inter Miami aus den gefährlichen Zonen fernzuhalten. Luis de la Fuente erklärte in einem Interview mit Rai Sport, wie dieser Plan umgesetzt wurde.

„Wir haben einen Spieler wie Lionel Messi durch Ballbesitz aus dem Spiel genommen. Die Arbeit unseres Teams war in dieser Hinsicht einfach perfekt. Wir haben ihn unter ständigem Druck gehalten und ihm nicht erlaubt, sich frei mit dem Ball zu bewegen“, sagte der spanische Trainer.

Der Trainer betonte, dass Spiele von so großer Bedeutung wie ein Finale niemals einfach sind. Obwohl Spanien dominierte, gab es keine Möglichkeit, den Sieg früher zu besiegeln. „In solchen Spielen ist ein Sieg, der mit Schwierigkeiten und Opfern errungen wurde, immer süßer“, fügte er hinzu.

Während der gesamten Weltmeisterschaft legte Luis de la Fuente mehr Wert auf kollektive Geschlossenheit als auf individuelle Klasse. Er konnte einen ausgewogenen Kader formen, in dem jeder Spieler seine Verantwortung genau kannte. Genau dieser Teamgeist ermöglichte es Spanien, mit den stärksten Nationalmannschaften der Welt zu konkurrieren.

Für den spanischen Fußball markiert dieser Sieg den Beginn einer neuen Ära. Unter der Leitung von Luis de la Fuente bewies die „La Roja“, dass sie nicht nur taktisch, sondern auch mental die höchste Spitze erreichen kann.