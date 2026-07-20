Rodri ist der beste Spieler der WM 2026, Kylian Mbappe wird Torschützenkönig

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Rodri ist der beste Spieler der WM 2026, Kylian Mbappe wird Torschützenkönig

Die Weltmeisterschaft 2026, die auf den grünen Rasenplätzen Nordamerikas zu Ende ging, wird nicht nur wegen des Sieges der spanischen Nationalmannschaft, sondern auch wegen der individuellen Leistungen der Spieler in die Geschichte eingehen. Laut den offiziell von der FIFA bekannt gegebenen Ergebnissen wurde der spanische Mittelfeldspieler Rodri zum besten Spieler des Turniers ernannt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der spanische defensive Mittelfeldspieler Rodri erhielt die Auszeichnung „Goldener Ball“, nachdem er bei der Abstimmung der Technischen Studiengruppe der FIFA die meisten Punkte gesammelt hatte. Seine zuverlässige Leistung im Zentrum des Spielfelds und sein Beitrag zum Titelgewinn seines Teams wurden von Experten hoch bewertet. Lionel Messi gewann den „Silbernen Ball“, während Kylian Mbappe die Top Drei komplettierte und den „Bronzenen Ball“ mit nach Hause nahm.

Das Torschützenrennen zwischen Mbappe und Messi

Der französische Stürmer Kylian Mbappe bewies während des Turniers erneut seine Torgefährlichkeit. Laut Goal.com erzielte er in 769 Minuten 10 Tore und lieferte 4 Vorlagen, womit er den „Goldenen Schuh“ gewann. Mbappe lag am Ende zwei Tore vor seinem engsten Verfolger Lionel Messi.

Der argentinische Kapitän Lionel Messi sicherte sich den „Silbernen Schuh“ mit 8 Toren und 4 Vorlagen. Der junge englische Star Jude Bellingham holte sich den „Bronzenen Schuh“ als drittbester Torschütze des Turniers mit 7 Toren und 1 Vorlage. Diese Statistiken belegen, dass das erweiterte Format der Weltmeisterschaft mit 104 Spielen von einer sehr offensiven Spielweise geprägt war.

Spaniens absolute Vorherrschaft

Die spanische Nationalmannschaft sicherte sich nicht nur die wichtigste Trophäe, sondern auch fast alle individuellen Auszeichnungen. Unai Simon wurde zum besten Torhüter des Turniers ernannt und mit dem „Goldenen Handschuh“ ausgezeichnet. Er konnte seinen Kasten auf dem Weg ins Finale mit einer Reihe schwieriger Paraden sauber halten.

Auch in der Kategorie „Bester junger Spieler“ gewannen die Spanier. Pau Cubarsi wurde unter den Spielern, die nach dem 1. Januar 2005 geboren wurden, als unübertroffen eingestuft. Der 19-jährige Verteidiger beeindruckte die FIFA-Experten während des gesamten Turniers mit seiner Gelassenheit und zuverlässigen Defensivarbeit.

Weitere wichtige Ergebnisse und Preisträger des Turniers sind wie folgt:

  • Rodri – Goldener Ball (Bester Spieler);
  • Kylian Mbappe – Goldener Schuh (Torschützenkönig, 10 Tore);
  • Unai Simon – Goldener Handschuh (Bester Torhüter);
  • Pau Cubarsi – Bester junger Spieler;
  • Niederlande – FIFA Fair Play Auszeichnung (Fairstes Team).
Es ist erwähnenswert, dass diese in Nordamerika ausgetragene Weltmeisterschaft auch einen Zuschauerrekord aufstellte – insgesamt besuchten fast 6,9 Millionen Fans die Stadien. Sie wurde zu einem der umfangreichsten und profitabelsten Wettbewerbe in der Geschichte des Fußballs.

WM 2026RodriKylian MbappeLionel MessiSpanien
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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