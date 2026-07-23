Chelsea-Star Enzo Fernandez in der Sackgasse: Real Madrid sagt Transfer ab

Chelsea-Mittelfeldspieler Enzo Fernandez steckt in einer schweren Karrierekrise. Nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub nach der Weltmeisterschaft befindet sich der Argentinier nicht nur aufgrund seiner Leistungen auf dem Platz, sondern auch wegen der unsicheren Lage auf dem Transfermarkt in einer schwierigen Situation. Obwohl der Spieler und sein Berater offen den Wunsch geäußert haben, die Stamford Bridge zu verlassen, gibt es bisher keine Interessenten. Dies berichtet Goal.com .

Enzo Fernandez präsentierte sich bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika von seiner negativen Seite. In den letzten Minuten des Finalspiels gegen Spanien sah er die Rote Karte und brachte sein Team in Bedrängnis. Letztlich kassierte Argentinien unter der Führung von Lionel Messi in der Verlängerung ein Gegentor und verlor. Dieser Vorfall schadete dem Ruf des Spielers erheblich und minderte seinen Marktwert.

Der Madrid-Traum und gescheiterte Pläne

Laut Goal.com war es das Hauptziel von Enzo Fernandez, sich Real Madrid anzuschließen. In einem Interview im März deutete er sogar an, in Spanien leben zu wollen, und signalisierte damit offen Interesse an den „Königlichen“. Die Führung von Madrid gab jedoch offiziell bekannt, dass sie keine Absicht habe, den Argentinier zu verpflichten. Dies bedeutet, dass die Pläne des Spielers gescheitert sind.

Ein weiterer Faktor, der die Situation erschwert, ist die hohe Ablösesumme, die Chelsea festgesetzt hat. Die Londoner fordern 120 Millionen Pfund (ca. 160 Millionen Dollar) für ihren Star. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage und der mangelnden Disziplin des Spielers in den letzten Spielen zögern die europäischen Spitzenklubs, eine so hohe Summe zu investieren.

Enzo Fernandez' Berater, der ehemalige Spieler Javier Pastore, gießt weiter Öl ins Feuer, anstatt die Situation zu beruhigen. In einem Interview mit The Athletic warf er der Chelsea-Führung mangelnde Professionalität vor. Laut Pastore waren die Verhandlungen über einen neuen Vertrag mit dem Verein ergebnislos, weshalb man gezwungen sei, andere Optionen zu prüfen.

Neuer Trainer und ungewisse Zukunft

Der neue Chelsea-Cheftrainer Xabi Alonso hat erklärt, dass er den Spieler im Team halten möchte. Dass Enzo Fernandez selbst jedoch nicht in London bleiben will und mit dem Umfeld des Vereins unzufrieden ist, verkompliziert die Lage. Der Spieler befindet sich derzeit im „Transfer-Limbo“: Er will weg, aber es gibt keinen Verein, der ihn aufnehmen möchte.

Diese Transfer-Saga könnte das interne Klima bei Chelsea vor der neuen Premier-League-Saison belasten. Sollte Enzo Fernandez in den kommenden Wochen keinen neuen Verein finden, wird er gezwungen sein, an der Stamford Bridge zu bleiben, wobei das Verhältnis zu den Fans und dem Trainerstab angespannt bleibt. Der weitere Verlauf hängt nun maßgeblich vom Verhalten des Spielers ab.