Real Madrid will Rodri, doch Manchester City fordert 100 Millionen Euro

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Real Madrid will Rodri, doch Manchester City fordert 100 Millionen Euro

Real Madrid hat eine endgültige Entscheidung getroffen, den Manchester City Mittelfeldspieler Rodri zu verpflichten. Laut L'Equipe möchte der spanische Klub den besten Spieler der WM 2026 in seinen Kader aufnehmen.

Es gibt jedoch ein ernstes Hindernis: Manchester City ist nicht bereit, den 30-Jährigen für weniger als 100 Millionen Euro ziehen zu lassen. Es ist noch unklar, ob die Madrilenen diese Forderung akzeptieren oder versuchen werden, den Preis zu drücken.

Real Madrid entscheidet sich bei Rodri

Quellen zufolge hat die Führung von Real Madrid Rodri als Hauptkandidaten für die Verstärkung des Mittelfelds identifiziert.

Der Spanier zeichnet sich durch seine Ballkontrolle, den Spielaufbau und seine Zuverlässigkeit vor der Abwehr aus. Seine Erfahrung und seine Leistungen auf höchstem Niveau haben das Interesse der Madrilenen verstärkt.

Dennoch gibt es keine Informationen über eine offizielle Einigung zwischen den Vereinen. Bisher beschränken sich die Berichte auf Transferpläne und die von City festgelegte Ablösesumme.

Manchester City fordert 100 Millionen Euro

Der englische Klub möchte einen seiner Leistungsträger nicht einfach so gehen lassen. Berichten zufolge wollen die 'Citizens' 100 Millionen Euro mit dem Transfer von Rodri einnehmen.

Der aktuelle Vertrag des Spielers läuft bis zum Sommer 2027. Dies könnte die Verhandlungsposition von Manchester City leicht erschweren.

Sollte kein neuer Vertrag unterzeichnet werden, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Rodris Marktwert mit der Zeit sinkt. Daher könnte Real Madrid in Erwägung ziehen, abzuwarten oder aktiv zu verhandeln, um einen günstigeren Preis zu erzielen.

Wird Real Madrid eine solche Summe zahlen?

100 Millionen Euro sind eine große Investition für einen 30-jährigen Spieler. Obwohl Rodris Fähigkeiten und sein sofortiger Nutzen für das Team unbestritten sind, spielt sein Alter eine entscheidende Rolle bei der Transferentscheidung.

In den letzten Jahren hat Real Madrid viel Geld in junge Spieler mit hohem Wertsteigerungspotenzial investiert. Rodri wäre ein fertiger Führungsspieler, jedoch mit begrenzten Möglichkeiten für einen späteren Wiederverkauf.

Aus diesem Grund wird die Reaktion der Madrilenen auf die 100-Millionen-Euro-Forderung über das Schicksal des Transfers entscheiden.

Bester Spieler der WM 2026

Rodri war einer der Schlüsselspieler der spanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026. Seine konstante Leistung während des Turniers wurde gewürdigt und er wurde zum besten Spieler der WM gewählt.

Spanien besiegte Argentinien im Finale mit 1:0 und wurde Weltmeister. Nach diesem Erfolg ist das Interesse an Rodri noch weiter gestiegen.

Transfer noch nicht offiziell

Derzeit gibt es keine offizielle Stellungnahme von Real Madrid, Manchester City oder Rodri zu einem möglichen Transfer.

Sollten sich die Madrilenen auf den Preis einigen, könnte Rodris Rückkehr nach Spanien einer der größten Deals des Sommertransferfensters werden. Die Hauptfrage bleibt vorerst offen: Wird Real Madrid 100 Millionen Euro für den 30-jährigen Weltmeister zahlen?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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