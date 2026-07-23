Gegner von Usbekistan U-23 bei den Asienspielen bekannt gegeben

Die Gegner der usbekischen U-23-Nationalmannschaft im Fußball für die Gruppenphase der 20. Asienspiele in Japan wurden bekannt gegeben.

Laut den Auslosungsergebnissen wurde die usbekische Jugendnationalmannschaft in die Gruppe C gelost. Unsere Vertreter werden gegen Vietnam, die Philippinen und Kuwait um den Einzug in die nächste Runde kämpfen.

Usbekistan in Gruppe C gelost

Das U-23-Team aus Usbekistan, das am Fußballturnier der Asienspiele teilnimmt, trifft in der Gruppenphase auf drei Gegner.

Zusammensetzung der Gruppe C:

Usbekistan;

Vietnam;

Philippinen;

Kuwait.

Bisher liegen keine weiteren Informationen zum Spielplan oder den Austragungsorten vor.

Der Kampf um die nächste Runde wird nicht einfach

Die usbekische Jugendnationalmannschaft gilt als eines der Teams, das auf asiatischer Ebene hohe Ziele verfolgt. Dennoch ist jedes Spiel in Gruppe C von großer Bedeutung.

Der vietnamesische Jugendfußball hat sich in den letzten Jahren als konkurrenzfähig bei kontinentalen Turnieren erwiesen. Kuwait ist ebenfalls ein erfahrener Vertreter der asiatischen Fußballschule. Die Philippinen könnten für ihre Gruppengegner für unerwartete Probleme sorgen.

Daher wird erwartet, dass das usbekische U-23-Team vom ersten Spieltag an auf maximale Ergebnisse spielt.

Sieg über die USA

Zuvor hatte die usbekische U-23-Nationalmannschaft die US-Jugendnationalmannschaft in einem Spiel in Slowenien besiegt.

Dieses Ergebnis könnte für die Moral und die Vorbereitung der Spieler vor den Asienspielen wichtig sein. Internationale Freundschaftsspiele ermöglichen es dem Trainerstab, die Kaderoptionen zu bewerten und die Taktik für das Hauptturnier zu festigen.

Wann finden die Asienspiele statt?

20. Asienspiele in Japan Geplant vom 15. September bis zum 3. Oktober. Geplant für diesen Zeitraum.

Die Spiele des Fußballturniers werden im Rahmen des allgemeinen Zeitplans der Spiele organisiert. Die Termine für die Gruppenspiele des usbekischen U-23-Teams werden in Kürze erwartet.

Der Fokus liegt nun auf dem endgültigen Kader und den Vorbereitungslagern vor dem Turnier in Japan.