Neuer Rekord in Saudi-Arabien: Al Hilal steht vor der Verpflichtung von Crysencio Summerville

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Neuer Rekord in Saudi-Arabien: Al Hilal steht vor der Verpflichtung von Crysencio Summerville

Der amtierende Meister der Saudi Pro League, Al Hilal, steht kurz vor einem weiteren spektakulären Transfercoup. Der talentierte niederländische Flügelspieler Crysencio Summerville wird voraussichtlich bald das Trikot des Klubs aus Riad tragen. Dieser Transfer wäre ein bedeutendes Ereignis, nicht nur für den Verein, sondern für den gesamten Fußball in der Region. Dies berichtet Goal.com .

Berichten zufolge hat Al Hilal eine Einigung mit West Ham United über den Transfer des Spielers erzielt. Die Ablösesumme beläuft sich auf 80 Millionen Euro. Sollte dieser Transfer offiziell vollzogen werden, würde Summerville zum zweitteuersten Neuzugang in der Geschichte des saudi-arabischen Fußballs avancieren. Dies unterstreicht den wachsenden Stellenwert und die finanzielle Stärke der nationalen Meisterschaft.

Crysencio Summerville wurde 2001 in Rotterdam geboren und stellte sein Talent bereits in jungen Jahren unter Beweis. Der aus der Feyenoord-Akademie stammende Fußballer gewann 2018 mit der niederländischen Jugendnationalmannschaft die U17-Europameisterschaft. In diesem Turnier erzielte er ein Tor gegen Deutschland und trug maßgeblich zum Finalsieg gegen Italien bei.

Von der Premier League in die saudi-arabische Wüste

Summerville festigte seine Profikarriere beim englischen Klub Leeds United. Unter der Leitung des renommierten Trainers Marcelo Bielsa entwickelte er sich weiter und zog durch seine Schnelligkeit und effektive Spielweise auf dem linken Flügel die Aufmerksamkeit zahlreicher Spitzenklubs auf sich. Seine Erfahrung aus der englischen Liga soll die Offensive von Al Hilal weiter verstärken.

Die Fans von Al Hilal warten gespannt auf die Ankunft des niederländischen Stars. Angesichts von Akteuren wie Neymar, Aleksandar Mitrovic und Yassine Bounou im Kader wird Summerville frischen Wind in dieses Starensemble bringen. Besonders das Zusammenspiel mit Torhüter Yassine Bounou wird die internationalen Ambitionen des Klubs weiter steigern.

Dieser Transfer ist Teil der Strategie saudi-arabischer Klubs, in junge und vielversprechende Talente zu investieren. Während früher vor allem Stars am Ende ihrer Karriere in diese Liga wechselten, zeigt die Verpflichtung des 24-jährigen Summerville, dass das Niveau des asiatischen Fußballs kontinuierlich steigt.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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