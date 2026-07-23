Ist Manchester United bereit für das Titelrennen: Mikael Silvestre gibt überraschendes Statement ab

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Ist Manchester United bereit für das Titelrennen: Mikael Silvestre gibt überraschendes Statement ab

Der ehemalige Verteidiger von Manchester United, Mikael Silvestre, hat seine Gedanken zum aktuellen Zustand und den zukünftigen Zielen der Mannschaft geäußert. Der Franzose, der unter Sir Alex Ferguson viermal die englische Meisterschaft gewann, bewertete die Chancen der „Red Devils“, in den kommenden Jahren die Premier League zu gewinnen, als gering. Seiner Meinung nach ist das Team noch nicht bereit für große Erfolge. Dies berichtet Goal.com.

Obwohl im Old Trafford derzeit positive Veränderungen zu beobachten sind, betonte Silvestre, dass sowohl im Kader als auch in der Vereinsführung noch viel Arbeit geleistet werden müsse. In einem Interview mit Goal.com erklärte er, dass es selbst für die Saison 2026/27 "zu früh" sei, Manchester United in den Titelkampf einzubeziehen. Dies deutet darauf hin, dass der von den Fans erhoffte schnelle Erfolg noch auf sich warten lassen könnte.

Die Vereinsführung, insbesondere Sir Jim Ratcliffe und die INEOS-Gruppe, plant die Umsetzung eines neuen 2-Milliarden-Pfund-Stadionprojekts in Manchester, das als "Northern Wembley" bezeichnet wird. Zudem wurde das "Project 150" angekündigt, das darauf abzielt, sowohl die Männer- als auch die Frauenmannschaft bis zum 150-jährigen Jubiläum des Vereins zu einer dominierenden Kraft im Land zu machen. Die Ergebnisse auf dem Platz könnten sich jedoch nicht so schnell ändern wie die Infrastruktur.

Stabilität ist das Hauptziel

Seit dem Rücktritt von Sir Alex Ferguson im Jahr 2013 konnte Manchester United kein einziges Mal die Goldmedaille der Premier League gewinnen. Trainer von David Moyes bis Ruben Amorim versuchten, das Team zu altem Glanz zurückzuführen, doch diese Aufgabe bleibt nahezu unmöglich. Auch der aktuelle Trainer Michael Carrick steht vor dieser schwierigen Verantwortung.

Laut Silvestre ist es für das Team derzeit wichtiger, das eigene Spiel zu festigen, als mit dem Nachbarn Manchester City zu konkurrieren. "Sie sind seit vielen Jahren das beste Team in Manchester, und das ist im Moment zweitrangig. Wichtig ist, aus den Fehlern der letzten Saison zu lernen und ein stärkeres und stabileres Team zu werden", so der ehemalige Verteidiger.

Der ehemalige Spieler betonte, dass die Hauptaufgabe des Vereins darin bestehe, regelmäßig an der Champions League teilzunehmen und schrittweise das Meisterschaftsniveau zu erreichen. Seiner Meinung nach ist der Abstand zu Manchester City für die Fans nur an Derbytagen wichtig, während strategisch gesehen das allgemeine Wachstum des Teams an erster Stelle stehen sollte.

Zukünftige Transfers und Erwartungen

Manchester United arbeitet aktiv an der Verstärkung des Kaders. Während einige Experten meinen, dass ein paar kluge Transfers das Team wieder an die Spitze bringen könnten, betont Silvestre, dass dieser Prozess lange dauern wird. Er ist der Meinung, dass dem Trainerstab unter der Leitung von Michael Carrick mehr Zeit gegeben werden muss, um Stabilität zu erreichen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Manchester United auf langfristige Projekte setzt, um seine glorreiche Geschichte wiederherzustellen. Die Warnungen erfahrener Spieler wie Silvestre dienen dazu, die Fans auf die Realität vorzubereiten. Angesichts des steigenden Wettbewerbsniveaus in der Premier League benötigen die "Red Devils" nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch Geduld.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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