Milan verlängert Vertrag mit seinem größten Talent Francesco Camarda

·20·Sport
Milan verlängert Vertrag mit seinem größten Talent Francesco Camarda

Der italienische Verein AC Mailand hat die Entscheidung getroffen, die Zusammenarbeit mit Francesco Camarda, dem hellsten Stern ihrer Akademie und einem der zukünftigen Stars des europäischen Fußballs, fortzusetzen. Der talentierte Stürmer, Jahrgang 2008, wird heute in der Vereinszentrale einen neuen langfristigen Vertrag unterzeichnen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Berichten zufolge wird Camarda am Abend des 23. Juli die Casa Milan besuchen, um einen Vertrag bis 2031 zu unterzeichnen. Dieser Schritt war für die Vereinsführung von strategischer Bedeutung, da die "Rossoneri" ihre besten jungen Spieler nicht an andere Teams verlieren wollen. Zuvor hatte bereits ein weiteres Eigengewächs, Christian Comotto, einen ähnlichen Weg eingeschlagen.

In der vergangenen Saison wurde Francesco Camarda zum jüngsten Debütanten in der Geschichte der Serie A und zog damit die Aufmerksamkeit von Experten und Fans auf sich. Sein Spielstil und sein Torinstinkt haben das Interesse vieler Spitzenklubs geweckt, doch die Mailänder Führung hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ihr Eigengewächs im Verein zu halten.

Zukunftspläne und Leihoptionen

Nach der Vertragsunterzeichnung werden der Verein und der Berater des Spielers, Beppe Riso, den Entwicklungsplan für Camarda für die kommende Saison besprechen. Das Hauptziel ist es nun, dem jungen Stürmer regelmäßige Spielpraxis zu garantieren und ihn schrittweise an den Profifußball heranzuführen.

Laut Goal.com hat bereits ein weiterer Serie-A-Vertreter, Parma, Kontakt zum Berater des Spielers aufgenommen. Die "Ducali" beabsichtigen, Camarda für die nächste Saison auszuleihen. Die Mailänder Führung möchte jedoch die volle Kontrolle über den Spieler behalten und ihn nur dann verleihen, wenn seine Weiterentwicklung garantiert ist.

Experten des italienischen Fußballs betonen, dass der Verbleib von Talenten wie Camarda für Milan nicht nur sportlich, sondern auch für das Image wichtig ist. Dies beweist, dass die Akademie des Vereins weiterhin hochkarätige Talente hervorbringt. Eine offizielle Stellungnahme zur Vertragsunterzeichnung wird in den nächsten Stunden erwartet.

AC MailandFrancesco CamardaTransfersSerie AFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Al Hilal verpflichtet Summerville für 65 Millionen EuroAl Hilal verpflichtet Summerville für 65 Millionen EuroHeute, 01:23Manchester United feiert klaren 5:0-Sieg in NorwegenManchester United feiert klaren 5:0-Sieg in NorwegenGestern, 23:52Real Madrid erzielt Siegtreffer in der 81. Minute: Mastantuono glänztReal Madrid erzielt Siegtreffer in der 81. Minute: Mastantuono glänztGestern, 23:50Manchester City will Pedro Neto als Ersatz für Savinho verpflichtenManchester City will Pedro Neto als Ersatz für Savinho verpflichtenGestern, 23:47Rodri will zu Real Madrid: Ablösesumme bekanntRodri will zu Real Madrid: Ablösesumme bekanntGestern, 22:26Liverpool sieht in Christian Pulisic einen geeigneten Ersatz für Mohamed SalahLiverpool sieht in Christian Pulisic einen geeigneten Ersatz für Mohamed SalahGestern, 22:19
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt