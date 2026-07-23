Der italienische Verein AC Mailand hat die Entscheidung getroffen, die Zusammenarbeit mit Francesco Camarda, dem hellsten Stern ihrer Akademie und einem der zukünftigen Stars des europäischen Fußballs, fortzusetzen. Der talentierte Stürmer, Jahrgang 2008, wird heute in der Vereinszentrale einen neuen langfristigen Vertrag unterzeichnen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Berichten zufolge wird Camarda am Abend des 23. Juli die Casa Milan besuchen, um einen Vertrag bis 2031 zu unterzeichnen. Dieser Schritt war für die Vereinsführung von strategischer Bedeutung, da die "Rossoneri" ihre besten jungen Spieler nicht an andere Teams verlieren wollen. Zuvor hatte bereits ein weiteres Eigengewächs, Christian Comotto, einen ähnlichen Weg eingeschlagen.

In der vergangenen Saison wurde Francesco Camarda zum jüngsten Debütanten in der Geschichte der Serie A und zog damit die Aufmerksamkeit von Experten und Fans auf sich. Sein Spielstil und sein Torinstinkt haben das Interesse vieler Spitzenklubs geweckt, doch die Mailänder Führung hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ihr Eigengewächs im Verein zu halten.

Zukunftspläne und Leihoptionen

Nach der Vertragsunterzeichnung werden der Verein und der Berater des Spielers, Beppe Riso, den Entwicklungsplan für Camarda für die kommende Saison besprechen. Das Hauptziel ist es nun, dem jungen Stürmer regelmäßige Spielpraxis zu garantieren und ihn schrittweise an den Profifußball heranzuführen.

Laut Goal.com hat bereits ein weiterer Serie-A-Vertreter, Parma, Kontakt zum Berater des Spielers aufgenommen. Die "Ducali" beabsichtigen, Camarda für die nächste Saison auszuleihen. Die Mailänder Führung möchte jedoch die volle Kontrolle über den Spieler behalten und ihn nur dann verleihen, wenn seine Weiterentwicklung garantiert ist.

Experten des italienischen Fußballs betonen, dass der Verbleib von Talenten wie Camarda für Milan nicht nur sportlich, sondern auch für das Image wichtig ist. Dies beweist, dass die Akademie des Vereins weiterhin hochkarätige Talente hervorbringt. Eine offizielle Stellungnahme zur Vertragsunterzeichnung wird in den nächsten Stunden erwartet.