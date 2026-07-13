Лапорта очиқ гапирди: «Барселона»да янги ҳужум даври бошланди
“Барселона” ёзги трансфер бозорида катта ҳаракатга киришган кўринади. Каталония клуби президенти Жоан Лапорта “Боруссия” вингери Карим Адейеми трансфери яқин эканини айтиб, Рафинья ва Ферран Торрес келажаги ҳақида ҳам муҳим изоҳ берди.
Адейеми “Барса”га яқин
Лапорта Карим Адейемининг “Барселона” сафига қўшилиши бўйича ижобий фикр билдирди. Унинг айтишича, клуб германиялик вингерни анчадан бери кузатиб келган.
“Биз жуда хурсандмиз. У анча вақтдан бери кузатиб келаётган футболчимиз. Адейеми жуда тезкор, жуда яхши ўйинчи. Спорт директори Деку бу трансфер бўйича катта иш қилди”, — деди Лапорта.
Бу сўзлар трансфер амалда ҳал қилувчи босқичга кирганини кўрсатмоқда. Адейеми тезлиги, бирга-бир вазиятлардаги фаоллиги ва ҳужумга кескинлик қўша олиши билан “Барса” услубига мос футболчи сифатида кўрилмоқда.
Гордон ва Адейеми — янги рақобатми?
Каталонияликлар Энтони Гордон ва Карим Адейеми трансферлари орқали ҳужум чизиғини жиддий кучайтирмоқчи. Бу эса табиий равишда Рафиньянинг келажаги ҳақида саволларни кўпайтирди.
Аммо Лапорта бу борада аниқ позиция билдирди: клуб бразилиялик вингер билан хайрлашишни режалаштирмаяпти.
“Биз Рафиньянинг кетишини истамаймиз. У бизнинг учун асосий ўйинчи. Гордон ва Адейемини олиш Рафинья билан боғлиқ эмас. Бу Рафа кетади, дегани эмас”, — деди “Барса” президенти.
Яъни “Барселона” ҳужумда рақобатни оширмоқда, лекин бу автоматик равишда Рафинья сотилади дегани эмас.
Рафиньяга ишонч сақланмоқда
Рафинья сўнгги мавсумларда “Барселона” ҳужумида муҳим роль ўйнаган. У баъзи баҳсларда танқид қилинган бўлса-да, клуб раҳбарияти уни ҳали ҳам жамоанинг асосий футболчиларидан бири сифатида кўраётгани маълум бўлди.
Бу Лапортанинг баёнотидан ҳам сезилади. У янги вингерлар келиши Рафиньяга босим эмас, балки жамоа ҳужумида вариантларни кўпайтириш учун эканини таъкидлади.
Футбол тилида айтганда, “Барса” ҳужум чизиғида Wi-Fi сигналини кучайтиряпти: қанча кўп вариант бўлса, ўйин шунча тез ва хавфли бўлади.
Ферран Торрес ПСЖга ўтадими?
Лапорта ҳужумчи Ферран Торреснинг ПСЖга ўтиши эҳтимоли ҳақида ҳам гапирди. У ҳозирча бу трансферни тасдиқлай олмаслигини билдирди.
“Ҳозирча буни тасдиқлай олмаймиз. У ҳали ҳам «Барса» футболчиси ва жаҳон чемпионатида жуда яхши ўйин кўрсатмоқда”, — деди Лапорта.
Бу жавоб трансфер эшиги бутунлай ёпиқ эмаслигини, лекин ҳозирча расмий қарор йўқлигини англатади. Ферраннинг ЖЧдаги ўйини унинг бозордаги қиймати ва унга бўлган қизиқишни ошириши мумкин.
Декунинг роли алоҳида таъкидланди
Лапорта Адейеми трансферида спорт директори Декунинг ишини алоҳида эътироф этди. Бу ҳам бежиз эмас.
“Барселона” сўнгги йилларда молиявий чекловлар шароитида трансфер бозорида анча эҳтиёткор ҳаракат қилишга мажбур бўлмоқда. Шунинг учун ҳар бир келишувда нарх, маош, жамоадаги роль ва келажакдаги спорт режаси ўзаро мос келиши керак.
Адейеми каби тезкор ва ҳали ўсиш салоҳияти бор футболчини олиш “Барса” учун стратегик қадам бўлиши мумкин.
“Барса” ҳужумида янги босқич бошланадими?
Гордон, Адейеми, Рафинья ва Ферран Торрес атрофидаги жараёнлар “Барселона” ҳужум чизиғида катта ўзгаришлар бўлиши мумкинлигини кўрсатмоқда.
Бир томонда тезкор, вертикал футболга мос янги вингерлар. Иккинчи томонда эса жамоада ўз ўрнига эга футболчиларнинг келажаги. Бу вазиятда мураббийлар штаби учун танлов кўпаяди, футболчилар учун рақобат кучаяди.
Асосий савол очиқ қолмоқда
Лапорта Рафинья кетмаслигини айтди, Адейеми бўйича эса ижобий сигнал берди. Ферран Торрес масаласида эса ҳозирча аниқлик йўқ.
Энди асосий савол шунда: “Барселона” ҳужумда шунча юлдузни бир тизимга сиғдира оладими ёки трансфер бозори охиригача яна кутилмаган қарорлар бўладими?
…