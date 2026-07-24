Леандро Паредес финал ҳақида: «Испания муносиб ғолиб бўлди»
Аргентина терма жамоаси ярим ҳимоячиси Леандро Паредес ЖЧ–2026 финали атрофида тарқалган «сиёсий ўйинлар» ва турли фитна назарияларига муносабат билдирди. У баҳсли тахминларга берилмасдан, Испания ҳал қилувчи учрашувда кучлироқ ҳаракат қилганини очиқ тан олди.
19 июль куни ўтказилган финалда Испания Аргентинани 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, чемпионликни қўлга киритган эди.
«Бу гапларни эшитиб, ақлдан озиш мумкин»
Ole нашри келтирган сўзларга кўра, Паредес жаҳон чемпионати олдидан, мусобақа давомида ва финалдан кейин тарқалган турли гап-сўзлар ҳаддан ташқари кўпайиб кетганини айтган.
«Эшитаётган гап-сўзларингизга қараб, ақлдан озишингиз ҳам мумкин. Жаҳон чемпионати олдидан, унинг давомида ва ундан кейин айтилган нарсалар…» — деди футболчи.
Бироқ у аниқ қайси сиёсий ўйинлар ёки фитна назарияларини назарда тутганига батафсил тўхталмаган.
Паредес Испаниянинг ғалабасини тан олди
Аргентиналик ярим ҳимоячи финалдаги мағлубиятни ташқи омиллар билан изоҳлашга уринмади. Аксинча, рақиб жамоа ҳал қилувчи ўйинда яхшироқ ҳаракат қилганини эътироф этди.
«Финалда Испания Аргентинадан кучлироқ ўйнади. Улар муносиб ғолиб», — деди Паредес.
Унинг бу фикри финал атрофидаги баҳслардан қатъи назар, майдондаги натижани қабул қилиш муҳимлигини кўрсатди.
Аргентина ўтказган турниридан мамнун
Паредеснинг таъкидлашича, Аргентина терма жамоаси чемпионликни қўлга кирита олмаган бўлса-да, мусобақани юқори савияда ўтказган.
Жамоа финалгача етиб борди ва яна бир йирик турнирда соврин учун курашди. Футболчи учун асосий ғурур манбаи — сўнгги йиллардаги меҳнат ва барқарор натижалардир.
«Биз жуда кучли жаҳон чемпионатини ўтказдик. Ҳозир қилган меҳнатимиз ва сўнгги саккиз йилда эришган ютуқларимиздан мамнун бўлишимиз мумкин».
«Бу жамоанинг бир қисми бўлиш — шараф»
Паредес Аргентина миллий жамоасининг сўнгги саккиз йилдаги йўлини алоҳида таъкидлади. Унинг фикрича, вақт ўтиши билан футболчилар ва мухлислар ушбу даврнинг нақадар муҳим бўлганини янада яхшироқ англайди.
«Бу жамоанинг бир қисми бўлиш мен учун шараф. Вақт ўтиши билан бунинг қанчалик беқиёс эканини янада яхши тушунамиз».
Финалдаги мағлубият Аргентина учун оғир бўлган бўлса-да, Паредес жамоанинг умумий йўли ва эришган натижаларини бир учрашув билан баҳоламаслик кераклигини билдирди.
Финалдан кейинги баҳсларга нуқта қўйдими?
Паредеснинг баёноти Аргентина мағлубияти ортидан пайдо бўлган турли тахминларга жавоб сифатида қабул қилинмоқда. Футболчи Испаниянинг устунлигини тан олиб, асосий эътиборни жамоасининг меҳнати ва узоқ йиллик ютуқларига қаратди.
Сизнингча, Испания финалда муносиб ғалаба қозондими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…