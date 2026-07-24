Леандро Паредес финал ҳақида: «Испания муносиб ғолиб бўлди»

·65·Спорт
Леандро Паредес финал ҳақида: «Испания муносиб ғолиб бўлди»

Аргентина терма жамоаси ярим ҳимоячиси Леандро Паредес ЖЧ–2026 финали атрофида тарқалган «сиёсий ўйинлар» ва турли фитна назарияларига муносабат билдирди. У баҳсли тахминларга берилмасдан, Испания ҳал қилувчи учрашувда кучлироқ ҳаракат қилганини очиқ тан олди.

19 июль куни ўтказилган финалда Испания Аргентинани 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, чемпионликни қўлга киритган эди.

«Бу гапларни эшитиб, ақлдан озиш мумкин»

Ole нашри келтирган сўзларга кўра, Паредес жаҳон чемпионати олдидан, мусобақа давомида ва финалдан кейин тарқалган турли гап-сўзлар ҳаддан ташқари кўпайиб кетганини айтган.

«Эшитаётган гап-сўзларингизга қараб, ақлдан озишингиз ҳам мумкин. Жаҳон чемпионати олдидан, унинг давомида ва ундан кейин айтилган нарсалар…» — деди футболчи.

Бироқ у аниқ қайси сиёсий ўйинлар ёки фитна назарияларини назарда тутганига батафсил тўхталмаган.

Паредес Испаниянинг ғалабасини тан олди

Аргентиналик ярим ҳимоячи финалдаги мағлубиятни ташқи омиллар билан изоҳлашга уринмади. Аксинча, рақиб жамоа ҳал қилувчи ўйинда яхшироқ ҳаракат қилганини эътироф этди.

«Финалда Испания Аргентинадан кучлироқ ўйнади. Улар муносиб ғолиб», — деди Паредес.

Унинг бу фикри финал атрофидаги баҳслардан қатъи назар, майдондаги натижани қабул қилиш муҳимлигини кўрсатди.

Аргентина ўтказган турниридан мамнун

Паредеснинг таъкидлашича, Аргентина терма жамоаси чемпионликни қўлга кирита олмаган бўлса-да, мусобақани юқори савияда ўтказган.

Жамоа финалгача етиб борди ва яна бир йирик турнирда соврин учун курашди. Футболчи учун асосий ғурур манбаи — сўнгги йиллардаги меҳнат ва барқарор натижалардир.

«Биз жуда кучли жаҳон чемпионатини ўтказдик. Ҳозир қилган меҳнатимиз ва сўнгги саккиз йилда эришган ютуқларимиздан мамнун бўлишимиз мумкин».

«Бу жамоанинг бир қисми бўлиш — шараф»

Паредес Аргентина миллий жамоасининг сўнгги саккиз йилдаги йўлини алоҳида таъкидлади. Унинг фикрича, вақт ўтиши билан футболчилар ва мухлислар ушбу даврнинг нақадар муҳим бўлганини янада яхшироқ англайди.

«Бу жамоанинг бир қисми бўлиш мен учун шараф. Вақт ўтиши билан бунинг қанчалик беқиёс эканини янада яхши тушунамиз».

Финалдаги мағлубият Аргентина учун оғир бўлган бўлса-да, Паредес жамоанинг умумий йўли ва эришган натижаларини бир учрашув билан баҳоламаслик кераклигини билдирди.

Финалдан кейинги баҳсларга нуқта қўйдими?

Паредеснинг баёноти Аргентина мағлубияти ортидан пайдо бўлган турли тахминларга жавоб сифатида қабул қилинмоқда. Футболчи Испаниянинг устунлигини тан олиб, асосий эътиборни жамоасининг меҳнати ва узоқ йиллик ютуқларига қаратди.

Сизнингча, Испания финалда муносиб ғалаба қозондими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди