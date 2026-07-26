Нурулло Алиев тажрибали рақибни енгди: 12 жангда ҳам мағлубият йўқ
Тожикистонлик Нурулло Алиев Абу-Дабидаги энг жиддий синовларидан бирини ишончли ғалаба билан якунлади. Мағлубият нималигини билмай келаётган 25 ёшли жангчи тажрибали Майк Дэвисни уч раунд давомида ортда қолдирди, аммо бу натижанинг энг муҳим таъсири энди UFC қабул қиладиган қарорда кўринади.
Ҳар учала ҳакам баҳсни 30:27 ҳисобида Алиев фойдасига баҳолади. Шу тариқа, «Тожик бургути» профессионал фаолиятидаги 12-жангида ҳам мағлуб бўлмади.
Уч раунд — учала ҳакамдан бир хил баҳо
Абу-Дабидаги «Этихад Арена»да ташкил этилган UFC Fight Night турнирининг дастлабки кардидан ўрин олган енгил вазн баҳси тўлиқ уч раунд давом этди.
Майк Дэвис жангга UFC’да катта тажриба ва 12–3 рекорд билан келган эди. Бироқ Алиев рақибининг хавфли зарбалари ҳамда жисмоний босимига қарамай, баҳсни ўз режаси асосида олиб борди. UFC унинг асосий услубини кураш деб кўрсатади.
Ҳакамлар қарори: 30:27, 30:27 ва 30:27 — барчаси Нурулло Алиев фойдасига.
Ҳисоблар ўртасида фарқ бўлмагани тожикистонлик спортчининг ҳар уч раундда устун кўрилганини англатади.
Алиевнинг идеал серияси давом этди
Нурулло Алиев октагонга 11 та жангдаги 11 та ғалаба билан чиққан эди. Дэвис устидан қозонилган натижадан кейин унинг профессионал рекорди 12–0 кўринишига келди.
Кўрсаткич
Нурулло Алиев
Майк Дэвис
Жанг олдидан рекорд
11–0
12–3
Натижа
Якдил қарор билан ғалаба
Мағлубият
Ҳакамлар ҳисоби
30:27, 30:27, 30:27
—
Янги рекорд
12–0
12–4
Вазн тоифаси
Енгил вазн
Енгил вазн
Алиев профессионал фаолиятини 2018 йилда бошлаган. У UFC’га Dana White’s Contender Series орқали кириб келган ва промоушендаги дастлабки учта жангини ҳам мағлубиятсиз якунлаган эди.
Дэвис нега унинг энг жиддий синовларидан бири эди?
Майк Дэвис фақат зарба беришга таянадиган бир томонлама спортчи эмас. UFC маълумотига кўра, америкалик жангчи октагонда фаол зарба алмашиши билан бирга, ҳар 15 дақиқада ўртача 2,48 та тейкдаун амалга ошириб келган. У UFC’даги еттита жангининг бештасида ғалаба қозонган ҳолда Абу-Дабига келган эди.
Алиев учун бу баҳс бир нечта саволга жавоб бериши керак эди:
кучли ва тажрибали рақибга қарши режасини сақлай оладими;
уч раунд давомида суръатни назорат қиладими;
кураш ва зарбалар уйғунлигига қарши ечим топадими;
UFC енгил вазнида юқорироқ даражага тайёрми?
Якдил қарор билан қозонилган ғалаба ушбу саволларга ижобий жавоб берди. Бу нокаутли шоу эмасди, аммо профессионал ва деярли хатосиз бажарилган иш бўлди — баъзан хайпдан кўра 30:27 кучлироқ гапиради.
Энди рейтинг эшиги очиладими?
Алиев ҳали UFC енгил вазн рейтингига кирмаган. Бироқ Дэвисдек тажрибали рақибни ҳар уч раундда ортда қолдириш унга кейинги сафар янада номдор спортчи билан жанг қилиш имкониятини бериши мумкин.
Унинг кейинги қадами қуйидаги йўналишлардан бири бўлиши эҳтимол:
рейтинг чегарасида турган рақиб билан учрашув;
яна бир мағлубиятсиз ёки ўсиб келаётган спортчига қарши баҳс;
тажрибали топ-15 вакили билан катта синов.
Албатта, рейтингда жой автоматик берилмайди. Бироқ UFC’да 12–0 рекорд ва тажрибали рақиб устидан 30:27 ҳисобидаги ғалаба — раҳбарият эътиборсиз қолдирадиган визит карточкаси эмас.
Абу-Дабида янги даъвогар ўзини кўрсатди
Нурулло Алиев Майк Дэвисни муддатидан олдин мағлуб эта олмади, аммо учала ҳакамни ҳам бир хил қарорга келтирди. У энди фақат мағлубиятсиз иқтидор эмас, тажрибали рақибга қарши ҳам режасини амалга ошира оладиган жиддий UFC жангчиси сифатида қаралади.
Энг катта синовлар ҳали олдинда. Аммо Алиев Абу-Дабида битта муҳим хабарни етказди: унинг 12–0 натижаси шунчаки рақам эмас.
Сизнингча, Нурулло Алиевга кейинги жангда UFC рейтингидан ўрин олган рақиб берилиши керакми? Фикрингизни изоҳларда ёзинг ва мақолани Telegram’да ММА мухлислари билан улашинг.
…