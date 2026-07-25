Реал Мадрид ҳужум чизиғида инқилоб: Винисиус Жуниор ва Родрйго ўрни хавф остидами?
Мадриднинг Реал Мадрид клуби ёзги трансфер ойнаси очилмасиданоқ таркибни жиддий ислоҳ қилиш ҳаракатларини бошлаб юборди. Германиянинг Лейпциг жамоаси қанот ҳужумчиси Янн Диоманде бўйича олиб борилаётган музокаралар нафақат оддий трансфер, балки жамоа ичидаги катта ўзгаришлар даракчиси сифатида кўрилмоқда. Бу трансфер амалга ошса, "қироллик клуби"нинг ҳужум чизиғидаги рақобат мисли кўрилмаган даражага чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда Реал Мадрид таркибида Винисиус Жуниор ва Родрйго каби жаҳон даражасидаги бразилиялик юлдузлар мавжуд бўлса-да, мураббийлар штаби ҳужумкорликни янада ошириш ва тактик хилма-хилликни таъминлашни мақсад қилган. Айниқса, келгуси мавсумдаги тиғиз тақвим ва кўплаб турнирлар жамоага янги қон ва юқори тезликка эга ўйинчилар кераклигини кўрсатмоқда.
Рақобатнинг янги босқичи ва Мбаппе омилиАгар Янн Диоманде трансфери муваффақиятли якунланса, асосий таркибдаги икки қанот учун кураш кескинлашади. Бу курашда нафақат Винисиус Жуниор ва Родрйго, балки ҳар икки қанотда бирдек самарали ўйнай оладиган Килиан Мбаппе ҳам иштирок этади. Бундай вазият клуб раҳбариятини ҳозирги юлдузлардан бирининг келажаги ҳақида қайта ўйлаб кўришга мажбур қилиши мумкин.
Шунингдек, ҳужум чизиғидаги рақобатга Браҳим Диаз ва туркиялик иқтидор эгаси Арда Гулер ҳам қўшилади. Гулер ўнг қанотда ўзини кўрсатишга улгурган бўлса, Диаз ротацияда муҳим ўрин тутади. Бундай "тиқилинч" ҳолат, агар клубга рад этиб бўлмайдиган даражада катта молиявий таклиф тушса, юлдузлардан бирининг сотилишига олиб келиши эҳтимолдан холи эмас.
Винисиус Жуниорнинг дахлсизлиги ва Саудия вариантиҲозирча Винисиус Жуниор Мадрид лойиҳасининг энг дахлсиз ва хавфсиз номи бўлиб қолмоқда. Клуб уни нафақат майдондаги етакчи, балки жамоанинг маркетинг ва спорт бренди сифатида кўради. Гарчи Саудия Арабистони лигаси вакиллари бразилиялик юлдузга бир неча бор қизиқиш билдирган бўлса-да, унинг яқин орада Испанияни тарк этиши даргумон.
Бироқ, футбол оламида ҳамма нарса ўзгарувчан. Агар Реал Мадрид столига фантастик таклиф қўйилса ва футболчининг ўзи ҳам янги чорловга розилик берса, вазият ўзгариши мумкин. Ҳозирча эса барча эътибор Янн Диоманде трансфери ва жамоа ичидаги янги мувозанатга қаратилган.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ўзгаришлар Реал Мадриднинг келгуси йиллардаги доминантлигини таъминлашга қаратилган стратегик юришдир. Жамоа нафақат натижа, балки таркибнинг чуқурлиги бўйича ҳам дунёда тенгсиз бўлишни кўзламоқда.
…