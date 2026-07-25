Реал Мадрид ҳужум чизиғида инқилоб: Винисиус Жуниор ва Родрйго ўрни хавф остидами?

·79·Спорт
Реал Мадрид ҳужум чизиғида инқилоб: Винисиус Жуниор ва Родрйго ўрни хавф остидами?

Мадриднинг Реал Мадрид клуби ёзги трансфер ойнаси очилмасиданоқ таркибни жиддий ислоҳ қилиш ҳаракатларини бошлаб юборди. Германиянинг Лейпциг жамоаси қанот ҳужумчиси Янн Диоманде бўйича олиб борилаётган музокаралар нафақат оддий трансфер, балки жамоа ичидаги катта ўзгаришлар даракчиси сифатида кўрилмоқда. Бу трансфер амалга ошса, "қироллик клуби"нинг ҳужум чизиғидаги рақобат мисли кўрилмаган даражага чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Реал Мадрид таркибида Винисиус Жуниор ва Родрйго каби жаҳон даражасидаги бразилиялик юлдузлар мавжуд бўлса-да, мураббийлар штаби ҳужумкорликни янада ошириш ва тактик хилма-хилликни таъминлашни мақсад қилган. Айниқса, келгуси мавсумдаги тиғиз тақвим ва кўплаб турнирлар жамоага янги қон ва юқори тезликка эга ўйинчилар кераклигини кўрсатмоқда.

Рақобатнинг янги босқичи ва Мбаппе омили

Агар Янн Диоманде трансфери муваффақиятли якунланса, асосий таркибдаги икки қанот учун кураш кескинлашади. Бу курашда нафақат Винисиус Жуниор ва Родрйго, балки ҳар икки қанотда бирдек самарали ўйнай оладиган Килиан Мбаппе ҳам иштирок этади. Бундай вазият клуб раҳбариятини ҳозирги юлдузлардан бирининг келажаги ҳақида қайта ўйлаб кўришга мажбур қилиши мумкин.

Шунингдек, ҳужум чизиғидаги рақобатга Браҳим Диаз ва туркиялик иқтидор эгаси Арда Гулер ҳам қўшилади. Гулер ўнг қанотда ўзини кўрсатишга улгурган бўлса, Диаз ротацияда муҳим ўрин тутади. Бундай "тиқилинч" ҳолат, агар клубга рад этиб бўлмайдиган даражада катта молиявий таклиф тушса, юлдузлардан бирининг сотилишига олиб келиши эҳтимолдан холи эмас.

Винисиус Жуниорнинг дахлсизлиги ва Саудия варианти

Ҳозирча Винисиус Жуниор Мадрид лойиҳасининг энг дахлсиз ва хавфсиз номи бўлиб қолмоқда. Клуб уни нафақат майдондаги етакчи, балки жамоанинг маркетинг ва спорт бренди сифатида кўради. Гарчи Саудия Арабистони лигаси вакиллари бразилиялик юлдузга бир неча бор қизиқиш билдирган бўлса-да, унинг яқин орада Испанияни тарк этиши даргумон.

Бироқ, футбол оламида ҳамма нарса ўзгарувчан. Агар Реал Мадрид столига фантастик таклиф қўйилса ва футболчининг ўзи ҳам янги чорловга розилик берса, вазият ўзгариши мумкин. Ҳозирча эса барча эътибор Янн Диоманде трансфери ва жамоа ичидаги янги мувозанатга қаратилган.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ўзгаришлар Реал Мадриднинг келгуси йиллардаги доминантлигини таъминлашга қаратилган стратегик юришдир. Жамоа нафақат натижа, балки таркибнинг чуқурлиги бўйича ҳам дунёда тенгсиз бўлишни кўзламоқда.

Реал МадридВинисиус ЖуниорРодрйгоТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?Бугун, 01:12Темировга 100 минг доллар: Абу-Дабидаги бонус эгалари эълон қилинди...Темировга 100 минг доллар: Абу-Дабидаги бонус эгалари эълон қилинди...Бугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди