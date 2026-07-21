Гвардиоланинг хонаси очилди: бир тўпга 3 минг евро беришди

·46·Спорт
Гвардиоланинг хонаси очилди: бир тўпга 3 минг евро беришди

«Манчестер Сити» клуби мухлислар ва коллекционерлар учун ғайриоддий онлайн-аукцион ташкил қилди. Унда жамоанинг собиқ бош мураббийи Пеп Гвардиола фойдаланган хонадаги офис анжомлари, шахсий буюмлар ва тактик иш қуроллари сотувга қўйилди.

Аукциондаги асосий лотлардан бири Эрлинг Ҳоланднинг Премьер-лигадаги юқори натижаларига бағишланган махсус футбол тўпи бўлди. Норвегиялик ҳужумчи имзо чеккан ушбу буюм учун ҳозиргача 3 минг евро таклиф қилинган.

Гвардиоланинг иш муҳитига оид буюмлар сотилмоқда

Коллекция таркибидан испаниялик мутахассис «Манчестер Сити»да ишлаган йиллари давомида фойдаланган турли буюмлар ўрин олган.

Жумладан, аукционга:

  • офис анжомлари;

  • шахсий буюмлар;

  • тактик таҳлил воситалари;

  • клуб тарихига боғлиқ эсдаликлар қўйилган.

Бу лотлар оддий буюм сифатида эмас, Гвардиоланинг «Манчестер Сити»даги муваффақиятли даври билан боғлиқ тарихий хотира сифатида ҳам баҳоланмоқда.

Ҳоланд имзолаган тўпга қизиқиш катта

Аукционнинг энг кўп эътибор тортаётган лоти Эрлинг Ҳоландга бағишланган махсус дизайндаги футбол тўпи бўлди.

Тўпда норвегиялик форварднинг Англия Премьер-лигасида 100 та голга эришиш сари босиб ўтган тезкор йўлини ифодаловчи ноёб нақшлар ишланган. Шунингдек, унда Ҳоланднинг шахсий имзоси ҳам бор.

Ҳозиргача ушбу лот учун 3 минг евро таклиф қилинган. Савдолар давом этаётгани сабаб якуний нарх бундан анча юқори бўлиши мумкин.

Нарх яна ошиши кутилмоқда

Футбол юлдузлари ва машҳур мураббийларга тегишли буюмлар коллекционерлар орасида доимо катта талабга эга бўлади. Айниқса, Гвардиола ва Ҳоланд каби шахслар билан боғлиқ лотлар клуб мухлислари учун алоҳида қиймат касб этади.

Молиявий имконияти юқори бўлган коллекционерлар ҳамда «Манчестер Сити»нинг содиқ мухлислари савдоларнинг сўнгги кунларида нархни сезиларли даражада ошириши мумкин.

Бунда тўпнинг махсус дизайнда тайёрлангани ва Ҳоланд томонидан имзолангани унинг қийматини янада оширади.

Аукцион 26 июлда якунланади

Онлайн кимошди савдоси 26 июлга қадар давом этади. Шу вақтгача иштирокчилар ўзларини қизиқтирган буюмлар учун янги нарх таклифларини киритиши мумкин.

Гвардиоланинг тактик қарорлари футбол тарихида из қолдирган бўлса, энди у ишлаган хонадаги оддий буюмлар ҳам коллекционерлар учун қимматбаҳо лотларга айланмоқда. Асосий интрига эса Ҳоланд имзолаган тўпнинг якуний нархи қанчага етишида.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ–2026 ҳужумчилари рейтинги: Мбаппе Месси ва Беллингҳемни ортда қолдирдиЖЧ–2026 ҳужумчилари рейтинги: Мбаппе Месси ва Беллингҳемни ортда қолдирдиБугун, 13:42Роналду ФИФА ва Аргентина танқид қилинган постга реакция қилдиРоналду ФИФА ва Аргентина танқид қилинган постга реакция қилдиБугун, 13:32ЖЧ–2026 чемпионлари тарихдаги илк чемпионлик узукларини олди (видео)ЖЧ–2026 чемпионлари тарихдаги илк чемпионлик узукларини олди (видео)Бугун, 13:16Месси ва Мартинезнинг кийиниш хонасидаги нутқлари: “Орқага фақат қўрқоқлар ўйнайди”Месси ва Мартинезнинг кийиниш хонасидаги нутқлари: “Орқага фақат қўрқоқлар ўйнайди”Бугун, 13:12Суперлигада 13-тур бошланади: уч кунлик тақвим эълон қилиндиСуперлигада 13-тур бошланади: уч кунлик тақвим эълон қилиндиБугун, 12:59Родри ЖЧ-2026 финалидаги энг оғир лаҳзани очиқлади...Родри ЖЧ-2026 финалидаги энг оғир лаҳзани очиқлади...Бугун, 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди