Гвардиоланинг хонаси очилди: бир тўпга 3 минг евро беришди
«Манчестер Сити» клуби мухлислар ва коллекционерлар учун ғайриоддий онлайн-аукцион ташкил қилди. Унда жамоанинг собиқ бош мураббийи Пеп Гвардиола фойдаланган хонадаги офис анжомлари, шахсий буюмлар ва тактик иш қуроллари сотувга қўйилди.
Аукциондаги асосий лотлардан бири Эрлинг Ҳоланднинг Премьер-лигадаги юқори натижаларига бағишланган махсус футбол тўпи бўлди. Норвегиялик ҳужумчи имзо чеккан ушбу буюм учун ҳозиргача 3 минг евро таклиф қилинган.
Гвардиоланинг иш муҳитига оид буюмлар сотилмоқда
Коллекция таркибидан испаниялик мутахассис «Манчестер Сити»да ишлаган йиллари давомида фойдаланган турли буюмлар ўрин олган.
Жумладан, аукционга:
офис анжомлари;
шахсий буюмлар;
тактик таҳлил воситалари;
клуб тарихига боғлиқ эсдаликлар қўйилган.
Бу лотлар оддий буюм сифатида эмас, Гвардиоланинг «Манчестер Сити»даги муваффақиятли даври билан боғлиқ тарихий хотира сифатида ҳам баҳоланмоқда.
Ҳоланд имзолаган тўпга қизиқиш катта
Аукционнинг энг кўп эътибор тортаётган лоти Эрлинг Ҳоландга бағишланган махсус дизайндаги футбол тўпи бўлди.
Тўпда норвегиялик форварднинг Англия Премьер-лигасида 100 та голга эришиш сари босиб ўтган тезкор йўлини ифодаловчи ноёб нақшлар ишланган. Шунингдек, унда Ҳоланднинг шахсий имзоси ҳам бор.
Ҳозиргача ушбу лот учун 3 минг евро таклиф қилинган. Савдолар давом этаётгани сабаб якуний нарх бундан анча юқори бўлиши мумкин.
Нарх яна ошиши кутилмоқда
Футбол юлдузлари ва машҳур мураббийларга тегишли буюмлар коллекционерлар орасида доимо катта талабга эга бўлади. Айниқса, Гвардиола ва Ҳоланд каби шахслар билан боғлиқ лотлар клуб мухлислари учун алоҳида қиймат касб этади.
Молиявий имконияти юқори бўлган коллекционерлар ҳамда «Манчестер Сити»нинг содиқ мухлислари савдоларнинг сўнгги кунларида нархни сезиларли даражада ошириши мумкин.
Бунда тўпнинг махсус дизайнда тайёрлангани ва Ҳоланд томонидан имзолангани унинг қийматини янада оширади.
Аукцион 26 июлда якунланади
Онлайн кимошди савдоси 26 июлга қадар давом этади. Шу вақтгача иштирокчилар ўзларини қизиқтирган буюмлар учун янги нарх таклифларини киритиши мумкин.
Гвардиоланинг тактик қарорлари футбол тарихида из қолдирган бўлса, энди у ишлаган хонадаги оддий буюмлар ҳам коллекционерлар учун қимматбаҳо лотларга айланмоқда. Асосий интрига эса Ҳоланд имзолаган тўпнинг якуний нархи қанчага етишида.
…