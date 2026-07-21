Зидан Франция термасини бошқаради: расмий эълон кутилмоқда

·33·Спорт
Зидан Франция термасини бошқаради: расмий эълон кутилмоқда

Франция миллий жамоасида янги давр бошланиши кутилмоқда. «Реал» клубининг собиқ бош мураббийи Зинедин Зидан терма жамоа билан узоқ муддатли шартнома шартларини келишиб олгани хабар қилинди.

Инсайдер Фабрицио Романо маълумотига кўра, 54 ёшли мутахассис битимни имзолаб бўлган. Бироқ Франция футбол федерацияси ҳозирча тайинловни расман тасдиқламади.

Барча шартлар келишилгани айтилмоқда

Манбага кўра, Зидан ва Франция футбол федерацияси ўртасидаги музокаралар муваффақиятли якунланган. Томонлар ҳамкорликнинг барча асосий шартлари бўйича келишувга эришган.

Битим узоқ муддатга мўлжаллангани айтилмоқда. Бу федерация Зиданга фақат яқин турнир учун эмас, балки миллий жамоани янги босқичга олиб чиқиш вазифасини топширмоқчи эканини англатиши мумкин.

Шу билан бирга, расмий баёнот эълон қилинмагунича тайинловни тўлиқ тасдиқланган факт сифатида қабул қилишга шошилмаслик лозим.

Зиданнинг орзуси амалга ошмоқда

Зинедин Зидан аввал ҳам Франция миллий жамоасини бошқариш истагини яширмаган. У футболчилик фаолиятида «уч ранглилар»нинг асосий етакчиларидан бири бўлган.

Зидан Франция билан жаҳон ва Европа чемпионликларини қўлга киритган афсонавий футболчилардан бири ҳисобланади. Энди у мамлакатнинг асосий терма жамоасига мураббий сифатида қайтиши мумкин.

Бу тайинлов Франция футболида катта рамзий аҳамиятга ҳам эга: терманинг собиқ сардори ва энг машҳур футболчиларидан бири энди янги авлодга раҳбарлик қилади.

«Реал»да тарихий натижаларга эришган

Зиданнинг мураббийлик фаолиятидаги энг катта муваффақиятлари Мадриднинг «Реал» клуби билан боғлиқ.

Унинг раҳбарлигида «қироллик клуби»:

  • икки марта Испания чемпионлигини;

  • уч марта Чемпионлар лигасини қўлга киритган.

Айниқса, Чемпионлар лигасида кетма-кет уч марта ғалаба қозониши Зиданни замонавий футболдаги энг муваффақиятли мураббийлардан бирига айлантирди.

Мутахассис катта юлдузлар билан ишлаш, кийиниш хонасидаги мувозанатни сақлаш ва ҳал қилувчи ўйинларда тўғри қарор қабул қилиш қобилияти билан танилган.

Дешамнинг узоқ даври якунланмоқда

Франция миллий жамоасини шу кунга қадар Дидье Дешам бошқариб келди. У терма жамоада узоқ ва муваффақиятли даврни ўтказди.

Дешам раҳбарлигида Франция 2018 йилги жаҳон чемпионатида ғолиб чиқди. 2022 йилги мундиалда эса финалгача етиб бориб, Аргентинага пенальтилар сериясида мағлуб бўлганди.

Жорий йилги йирик мусобақада французлар тўртинчи ўринни эгаллади. Энди федерация жамоани янги мураббий ва янги ғоялар билан ривожлантиришга қарор қилгани айтилмоқда.

Зидан олдида қандай вазифалар туради?

Франция таркиби дунёдаги энг кучли ва иқтидорли жамоалардан бири бўлиб қолмоқда. Зиданнинг асосий вазифаси ушбу салоҳиятни барқарор натижаларга айлантириш бўлади.

Ундан таркибдаги юлдузларни бир мақсад атрофида бирлаштириш, янги футболчиларни жамоага қўшиш ва Францияни яна йирик совринлар учун асосий даъвогарга айлантириш кутилмоқда.

Ҳозирча энг муҳим босқич — Франция футбол федерациясининг расмий баёноти. Агар хабар тасдиқланса, Зинедин Зидан фаолиятида илк бор миллий жамоа бош мураббийи сифатида иш бошлайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родриго Де Паул Аргентина устидан билдирилган танқидларга кескин жавоб қайтардиРодриго Де Паул Аргентина устидан билдирилган танқидларга кескин жавоб қайтардиБугун, 15:16Тоттенхем аёллар жамоаси трансфер рекордини янгилади: Алис Сомбат ЛондондаТоттенхем аёллар жамоаси трансфер рекордини янгилади: Алис Сомбат ЛондондаБугун, 15:15Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқладиЛамин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқладиБугун, 15:08«Сити»да Мареска даври бошланди: Ҳусанов илк машғулотларга қўшилди«Сити»да Мареска даври бошланди: Ҳусанов илк машғулотларга қўшилдиБугун, 15:00Рияд Марез фаолиятида кутилмаган инқироз: Ал-Аҳли шартномани бекор қилди, Италия рад этдиРияд Марез фаолиятида кутилмаган инқироз: Ал-Аҳли шартномани бекор қилди, Италия рад этдиБугун, 14:58Таймс-скверда Ҳусановни таниган мухлислар совғали бўлди (видео)Таймс-скверда Ҳусановни таниган мухлислар совғали бўлди (видео)Бугун, 14:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди