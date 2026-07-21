Зидан Франция термасини бошқаради: расмий эълон кутилмоқда
Франция миллий жамоасида янги давр бошланиши кутилмоқда. «Реал» клубининг собиқ бош мураббийи Зинедин Зидан терма жамоа билан узоқ муддатли шартнома шартларини келишиб олгани хабар қилинди.
Инсайдер Фабрицио Романо маълумотига кўра, 54 ёшли мутахассис битимни имзолаб бўлган. Бироқ Франция футбол федерацияси ҳозирча тайинловни расман тасдиқламади.
Барча шартлар келишилгани айтилмоқда
Манбага кўра, Зидан ва Франция футбол федерацияси ўртасидаги музокаралар муваффақиятли якунланган. Томонлар ҳамкорликнинг барча асосий шартлари бўйича келишувга эришган.
Битим узоқ муддатга мўлжаллангани айтилмоқда. Бу федерация Зиданга фақат яқин турнир учун эмас, балки миллий жамоани янги босқичга олиб чиқиш вазифасини топширмоқчи эканини англатиши мумкин.
Шу билан бирга, расмий баёнот эълон қилинмагунича тайинловни тўлиқ тасдиқланган факт сифатида қабул қилишга шошилмаслик лозим.
Зиданнинг орзуси амалга ошмоқда
Зинедин Зидан аввал ҳам Франция миллий жамоасини бошқариш истагини яширмаган. У футболчилик фаолиятида «уч ранглилар»нинг асосий етакчиларидан бири бўлган.
Зидан Франция билан жаҳон ва Европа чемпионликларини қўлга киритган афсонавий футболчилардан бири ҳисобланади. Энди у мамлакатнинг асосий терма жамоасига мураббий сифатида қайтиши мумкин.
Бу тайинлов Франция футболида катта рамзий аҳамиятга ҳам эга: терманинг собиқ сардори ва энг машҳур футболчиларидан бири энди янги авлодга раҳбарлик қилади.
«Реал»да тарихий натижаларга эришган
Зиданнинг мураббийлик фаолиятидаги энг катта муваффақиятлари Мадриднинг «Реал» клуби билан боғлиқ.
Унинг раҳбарлигида «қироллик клуби»:
икки марта Испания чемпионлигини;
уч марта Чемпионлар лигасини қўлга киритган.
Айниқса, Чемпионлар лигасида кетма-кет уч марта ғалаба қозониши Зиданни замонавий футболдаги энг муваффақиятли мураббийлардан бирига айлантирди.
Мутахассис катта юлдузлар билан ишлаш, кийиниш хонасидаги мувозанатни сақлаш ва ҳал қилувчи ўйинларда тўғри қарор қабул қилиш қобилияти билан танилган.
Дешамнинг узоқ даври якунланмоқда
Франция миллий жамоасини шу кунга қадар Дидье Дешам бошқариб келди. У терма жамоада узоқ ва муваффақиятли даврни ўтказди.
Дешам раҳбарлигида Франция 2018 йилги жаҳон чемпионатида ғолиб чиқди. 2022 йилги мундиалда эса финалгача етиб бориб, Аргентинага пенальтилар сериясида мағлуб бўлганди.
Жорий йилги йирик мусобақада французлар тўртинчи ўринни эгаллади. Энди федерация жамоани янги мураббий ва янги ғоялар билан ривожлантиришга қарор қилгани айтилмоқда.
Зидан олдида қандай вазифалар туради?
Франция таркиби дунёдаги энг кучли ва иқтидорли жамоалардан бири бўлиб қолмоқда. Зиданнинг асосий вазифаси ушбу салоҳиятни барқарор натижаларга айлантириш бўлади.
Ундан таркибдаги юлдузларни бир мақсад атрофида бирлаштириш, янги футболчиларни жамоага қўшиш ва Францияни яна йирик совринлар учун асосий даъвогарга айлантириш кутилмоқда.
Ҳозирча энг муҳим босқич — Франция футбол федерациясининг расмий баёноти. Агар хабар тасдиқланса, Зинедин Зидан фаолиятида илк бор миллий жамоа бош мураббийи сифатида иш бошлайди.
…