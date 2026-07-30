Ancelotti erklärt den Grund für Neymars schwache Leistung bei der WM 2026

Der Cheftrainer der brasilianischen Nationalmannschaft, Carlo Ancelotti, äußerte sich in einer Bilanz zur Weltmeisterschaft über die Leistungen des Teamstars Neymar im Turnier. Der italienische Experte verhehlte nicht, dass er von der körperlichen Verfassung und der Vorbereitung des Spielers enttäuscht war, würdigte gleichzeitig jedoch dessen Professionalität.

Zamin.uz präsentiert die Details dieser sensationellen Aussage und Neymars echte Statistiken bei der WM 2026.

In der Kritik: „Neymar kam erst zum vierten Spiel richtig in Fahrt“

In einem Interview mit dem brasilianischen Pressedienst sagte Carlo Ancelotti offen, er sei mit der Turniervorbereitung von Neymar unzufrieden gewesen. Seinen Worten nach hätte der Spieler vor Turnierbeginn seine optimale sportliche Verfassung erreichen müssen.

Aus der Aussage von Carlo Ancelotti: „Das Einzige, was mich gestört hat, ist, dass Neymar sich vor Turnierbeginn besser hätte vorbereiten und nicht erst zum vierten Spiel, sondern vom ersten Spiel an seine optimale Form hätte erreichen müssen.“

Diese Äußerung gilt als eine der schärfsten Kritiken des Cheftrainers an die Adresse der Nummer zehn der Nation. Expertenzufolge zweifelt Ancelotti nicht an Neymars individueller Klasse, möchte jedoch, dass er seine Einstellung zu großen Turnieren überdacht.

Unerwartetes Lob: „Sein Verhalten war vorbildlich“

Trotz der schärferen Kritik bewertete der italienische Coach Neymars Einfluss auf das Mannschaftsklima und seine Verantwortung im Training positiv. Dies zeigt Ancelottis vielschichtigen und umfassenden Ansatz gegenüber dem Spieler.

Ancelotti fuhr fort: „Außerdem war sein Verhalten vorbildlich. Er ging den Genesungsprozess ernsthaft an, half der Mannschaft und arbeitete im Training sehr verantwortungsbewusst und konzentriert.“

Diese Anerkennung zeigt, dass Neymar nicht nur als Spieler auf dem Platz, sondern auch als erfahrenes Teammitglied geschätzt wird.

Wenn Fakten sprechen: Wie viele Minuten spielte Neymar bei der WM 2026?

Die Statistiken bestätigen ebenfalls, dass es für die Kritik des Trainers ernsthafte Gründe gibt. Neymar bestritt bei der Weltmeisterschaft 2026 nur zwei Partien und wurde in beiden als Einwechselspieler eingesetzt.

Gegen Schottland (Gruppenphase, letztes Spiel): Kam als Einwechselspieler auf den Platz.

Gegen Norwegen (Achtelfinale): Kam in der 67. Minute ins Spiel.

Diese Zahlen verdeutlichen, dass Neymar zu Beginn des Turniers noch nicht voll einsatzbereit war, um dem Team zu helfen.

Zusammenfassung

Aspekt / Kriterium Details Trainer Carlo Ancelotti Spieler Neymar Grund der Kritik Vorbereitung vor dem Turnier (verspätete Topform) Grund für das Lob Professionalität, Verantwortung im Training WM-2026-Spiele 2 Spiele (Schottland, Norwegen) WM-2026-Status In beiden Spielen eingewechselt

Die Situation rund um die brasilianische Nationalmannschaft und Neymar stand stets im Zentrum der Fußballwelt. Eine so offene Aussage des Trainers sorgt natürlich für neue Diskussionen.

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