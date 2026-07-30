Real Madrids unantastbare Vier: Wer ist das Fundament von Mourinhos Projekt?

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Real Madrids unantastbare Vier: Wer ist das Fundament von Mourinhos Projekt?

Die Führung von Real Madrid hat ihre strategischen Pläne für die kommende Saison und die langfristige Zukunft festgelegt. Laut einem aktuellen Bericht des renommierten Journalisten Jorge Picón hat die „Königliche“ vier ihrer Spieler für absolut unantastbar und unverkäuflich erklärt. Diese Nachricht gewinnt nach der Rückkehr von José Mourinho als Cheftrainer noch mehr an Bedeutung.

Reals „Unantastbare Vier“: Wer sind sie?

Demnach sieht die Vereinsführung diese vier Spieler als Eckpfeiler und Kernstück des langfristigen Projekts des Teams. Sie werden unter keinen Umständen und für keine Ablösesumme auf den Transfermarkt kommen. Hier sind die „Unantastbaren“:

  • Thibaut Courtois (Torhüter): Der sichere Rückhalt der Defensive und einer der besten Torhüter der Welt.

  • Federico Valverde (Mittelfeldspieler): Ein kraftvoller und vielseitiger Spieler, der die Vereinskultur verkörpert, der „Motor“ des Teams.

  • Jude Bellingham (Mittelfeldspieler): Ein phänomenales Talent, das bereits in seiner Debütsaison die Führung übernahm und das Schaltzentrum der Mannschaft ist.

  • Kylian Mbappé (Stürmer): Der lang ersehnte Königstransfer des Vereins und der zukünftige Hauptstar in der Offensive.

Die Unantastbarkeit dieser Spieler unterstreicht Reals Bestreben nach Stabilität und der Fortführung der siegreichen Traditionen.

Mourinhos Rückkehr und eine neue Ära: Alter Bekannter, neue Hoffnungen

Diese strategische Entscheidung wurde in einer Zeit getroffen, in der José Mourinho das Traineramt bei Real übernommen hat. Die Rückkehr des portugiesischen Spezialisten nach Madrid löst bei den Fans große Begeisterung und Hoffnung aus.

Mourinho trainierte den „Königlichen“ Klub bereits von 2010 bis 2013 und feierte beachtliche Erfolge:

  • Spanischer Meister (La Liga);

  • Gewinner des Spanischen Pokals (Copa del Rey);

  • Gewinner des Spanischen Supercups.

Für Real, das die Vorsaison in La Liga als Zweiter beendete, soll das neue Projekt unter Mourinhos Führung ein ernsthafter Schritt zurück an die Spitze sein. Natürlich dienen diese „Unantastbaren Vier“ als solides Fundament für Mourinhos neue Siegstrategie.

Die wichtigsten Fakten zu Reals strategischen Plänen

Kennzahl / Metrik

Details

Klub

Real Madrid

Cheftrainer

José Mourinho (ab diesem Sommer)

Journalist / Quelle

Jorge Picón

Status

Absolut unverkäuflich (Unantastbar)

Unantastbare Spieler

Courtois, Valverde, Bellingham, Mbappé

Ziel

Fundament des langfristigen Projekts

Mourinhos Amtszeit zuvor

2010–2013 (La Liga, Copa del Rey)

Ergebnis der Vorsaison

2. Platz in La Liga

Reals strategische Entscheidungen und Mourinhos Rückkehr gehören zu den brisantesten Themen der Fussballwelt. Wer ist unantastbar und welche Veränderungen wird der „Special One“ in Madrid bewirken?

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Findest du die Entscheidung der Real-Führung richtig? Wer hätte noch als „unantastbar“ bezeichnet werden können? Kann Mourinho Real wieder zum Meister machen? Schreib deine Meinung in die Kommentare!

Real MadridJosé MourinhoThibaut CourtoisJude BellinghamKylian Mbappé
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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