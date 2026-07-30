Der englische Nationalspieler und Manchester CityErfahrene Verteidiger John Stones steht vor einem Wendepunkt in seiner Karriere. Laut dem renommierten Insider und Journalisten Fabrizio Romano ist der 32-jährige Profi bereits im italienischen Mailand eingetroffen und steht kurz vor einem Wechsel zu Inter, einem der aktuellen Spitzenklubs der Serie A.

Vertrag bis 2028 und Millionen-Gehalt: Die Nerazzurri erwarten ihren neuen Führungsspieler

Berichten zufolge ist die Einigung zwischen John Stones und dem Mailänder Verein komplett abgeschlossen. Der Spieler wird in den kommenden Stunden den Medizincheck absolvieren und einen langfristigen Vertrag bei Inter unterschreiben.

Vertragslaufzeit: Der Arbeitsvertrag zwischen dem Verteidiger und dem Verein ist gültig bis Ende Juni 2028.

Gehaltshöhe: In Italien erhält das Mitglied der englischen Nationalmannschaft bei den Nerazzurri ein Nettogehalt von 4 Millionen Euro pro Jahr.

Dieser Transfer zeigt den Wunsch der Inter-Führung, die Defensive mit einem erfahrenen und auf internationaler Bühne bewährten Spieler zu verstärken.

"Manchester CityLetzte Saison bei: Verletzungen und wenig Spielpraxis

Obwohl John Stones maßgeblich zu den zahlreichen Erfolgen von Manchester City unter Pep Guardiola beigetragen hat, einschließlich des Triples und des Champions-League-Sieges, verlief seine letzte Saison weniger ertragreich.

In der abgelaufenen Premier-League-Saison kam der erfahrene Abwehrspieler aufgrund von Verletzungen und starker Konkurrenz auf gerade einmal 9 Einsätze . In diesen Spielen konnte er keinen einzigen Treffer oder Assist für seinen Verein verbuchen. Dennoch blieb Johns Disziplin auf dem Platz auf hohem Niveau – er sah in der gesamten Spielzeit keine einzige gelbe oder rote Karte.

Der Wechsel nach Mailand ist für Stones eine hervorragende Gelegenheit, seine Karriere wiederzubeleben und regelmäßige Spielpraxis zu erhalten. Es wird erwartet, dass der taktische Spielstil der Serie A ideal zu seinen Stärken passt, insbesondere zu seiner Spielübersicht und seinen Fähigkeiten am Ball.

John Stones: Zahlen und Fakten

Merkmal / Information Kennzahl (Letzte Premier-League-Saison) Inter-News Aktueller Verein Manchester City Inter (Vor Transfer) Einsätze 9 Spiele - Tore / Vorlagen 0 / 0 - Karten 0 - Neuer Vertrag - Bis Ende Juni 2028 Jahresgehalt - €4.000.000

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