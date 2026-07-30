Offiziell: Manchester-City-Star John Stones in Mailand – Alle Details

·25·Sport
Offiziell: Manchester-City-Star John Stones in Mailand – Alle Details

Der englische Nationalspieler und Manchester CityErfahrene Verteidiger John Stones steht vor einem Wendepunkt in seiner Karriere. Laut dem renommierten Insider und Journalisten Fabrizio Romano ist der 32-jährige Profi bereits im italienischen Mailand eingetroffen und steht kurz vor einem Wechsel zu Inter, einem der aktuellen Spitzenklubs der Serie A.

Vertrag bis 2028 und Millionen-Gehalt: Die Nerazzurri erwarten ihren neuen Führungsspieler

Berichten zufolge ist die Einigung zwischen John Stones und dem Mailänder Verein komplett abgeschlossen. Der Spieler wird in den kommenden Stunden den Medizincheck absolvieren und einen langfristigen Vertrag bei Inter unterschreiben.

  • Vertragslaufzeit: Der Arbeitsvertrag zwischen dem Verteidiger und dem Verein ist gültig bis Ende Juni 2028.

  • Gehaltshöhe: In Italien erhält das Mitglied der englischen Nationalmannschaft bei den Nerazzurri ein Nettogehalt von 4 Millionen Euro pro Jahr.

Dieser Transfer zeigt den Wunsch der Inter-Führung, die Defensive mit einem erfahrenen und auf internationaler Bühne bewährten Spieler zu verstärken.

"Manchester CityLetzte Saison bei: Verletzungen und wenig Spielpraxis

Obwohl John Stones maßgeblich zu den zahlreichen Erfolgen von Manchester City unter Pep Guardiola beigetragen hat, einschließlich des Triples und des Champions-League-Sieges, verlief seine letzte Saison weniger ertragreich.

In der abgelaufenen Premier-League-Saison kam der erfahrene Abwehrspieler aufgrund von Verletzungen und starker Konkurrenz auf gerade einmal 9 Einsätze . In diesen Spielen konnte er keinen einzigen Treffer oder Assist für seinen Verein verbuchen. Dennoch blieb Johns Disziplin auf dem Platz auf hohem Niveau – er sah in der gesamten Spielzeit keine einzige gelbe oder rote Karte.

Der Wechsel nach Mailand ist für Stones eine hervorragende Gelegenheit, seine Karriere wiederzubeleben und regelmäßige Spielpraxis zu erhalten. Es wird erwartet, dass der taktische Spielstil der Serie A ideal zu seinen Stärken passt, insbesondere zu seiner Spielübersicht und seinen Fähigkeiten am Ball.

John Stones: Zahlen und Fakten

Merkmal / Information

Kennzahl (Letzte Premier-League-Saison)

Inter-News

Aktueller Verein

Manchester City

Inter (Vor Transfer)

Einsätze

9 Spiele

-

Tore / Vorlagen

0 / 0

-

Karten

0

-

Neuer Vertrag

-

Bis Ende Juni 2028

Jahresgehalt

-

€4.000.000

Teilen Sie diesen heißen Transfer und Analyseartikel sofort mit Ihren Freunden, Kollegen und Fußball-Fan-Gruppen!

Glauben Sie, dass John Stones sich in der Serie A und im Inter-System durchsetzen kann? Wie wird seine Erfahrung dem Mailänder Klub auf europäischer Ebene helfen? Schreiben Sie Ihre Gedanken und Prognosen in die Kommentare!

John StonesInter MailandManchester CitySerie ATransfer
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Neues Hindernis bei Real-Madrid-Transfers aufgetauchtNeues Hindernis bei Real-Madrid-Transfers aufgetauchtHeute, 19:51Real Madrids unantastbare Vier: Wer ist das Fundament von Mourinhos Projekt?Real Madrids unantastbare Vier: Wer ist das Fundament von Mourinhos Projekt?Heute, 19:48Ancelotti erklärt den Grund für Neymars schwache Leistung bei der WM 2026Ancelotti erklärt den Grund für Neymars schwache Leistung bei der WM 2026Heute, 19:37Offiziell: Chelsea verpflichtet Crystal-Palace-Star für RekordablöseOffiziell: Chelsea verpflichtet Crystal-Palace-Star für RekordablöseHeute, 19:16Real verkauft Talent an Fulham: Kluge strategische Klauseln...Real verkauft Talent an Fulham: Kluge strategische Klauseln...Heute, 19:12Shaun Wright-Phillips nimmt an Strictly Come Dancing teilShaun Wright-Phillips nimmt an Strictly Come Dancing teilHeute, 18:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans