Das US-Unternehmen SpaceX hat einen weiteren erfolgreichen Raumflug durchgeführt. Von der Space Force Station in Cape Canaveral, Florida, hat eine Falcon-9-Rakete die geheime NROL-95-Mission im Auftrag des National Reconnaissance Office (NRO) erfolgreich in die Umlaufbahn gebracht. Dieser erfolgreiche Start bestätigt einmal mehr die Führungsrolle des Unternehmens in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Ixbt.com wurde der Flug vom Komplex SLC-40 aus durchgeführt, und alle Hauptphasen wurden planmäßig abgeschlossen. Nach der Stufentrennung kehrte die erste Stufe der Rakete erfolgreich zur Landezone LZ-2 in der Nähe des Startplatzes zurück. Während des Landevorgangs waren in den umliegenden Gebieten ein charakteristischer Knall und eine Druckwelle zu hören.

Wiederverwendbarkeit und Raketengeschichte

Für die in dieser Mission verwendete Erststufe mit der Nummer B1096 war dies der siebte Flug. Es ist erwähnenswert, dass diese Booster-Stufe zuvor bereits in einer Reihe wichtiger Projekte erfolgreich eingesetzt wurde, darunter das Kuiper-Projekt, IMAP, Starlink 6-87, NROL-77, GPS III-9 sowie der Start des Frachtraumschiffs CRS-34 zur Internationalen Raumstation.

Die erneute erfolgreiche Landung dieser Stufe ermöglicht es SpaceX, sie weiter zu überholen und auf künftige Flüge vorzubereiten. Das Unternehmen gelingt es, die Kosten für den Zugang zum Weltraum mithilfe seiner wiederverwendbaren Raketen erheblich zu senken.

Nationale Sicherheit und geheime Nutzlast

Da das Projekt im Interesse der nationalen Sicherheit der USA durchgeführt wurde, bleiben Informationen über die Nutzlast und ihre technischen Eigenschaften geheim. Open-Source-Berichten zufolge wurde die Mission direkt im Auftrag des NRO durchgeführt, das für die Entwicklung und den Betrieb von US-Aufklärungssatelliten verantwortlich ist.

Solche geheimen Missionen sind von entscheidender Bedeutung für das US-Verteidigungssystem, und für ihren Transport in den Weltraum werden überwiegend bewährte und zuverlässige Falcon-9-Raketen ausgewählt. Die Zusammenarbeit zwischen SpaceX und militärischen Behörden wird voraussichtlich fortgesetzt.