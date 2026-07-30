Neues Hindernis bei Real-Madrid-Transfers aufgetaucht

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Neues Hindernis bei Real-Madrid-Transfers aufgetaucht

Berichten von Sportmedien zufolge steht Real Madrid bei den Verpflichtungen von Yan Diomande und Rodri vor ernsthaften Problemen bei der Registrierung der Spieler, obwohl der Verein aktiv an diesen Transfers arbeitet. Die Strenge des La-Liga-Reglements und die begrenzte Anzahl freier Plätze im Kader zwingen die Vereinsführung zu zusätzlichen Maßnahmen. Das berichtet Goal.com berichtet dies.

Derzeit sind die Verhandlungen mit RB Leipzig bezüglich Yan Diomande in die Endphase eingetreten. Die Parteien stimmen die genauen Bedingungen und variablen Ablösemodalitäten ab. Die Gesamtkosten dieses Transfers dürften 120 Millionen Euro übersteigen, aufgeteilt in Sockelbetrag und Boni. Dennoch zeigen sich alle Beteiligten zuversichtlich hinsichtlich eines positiven Ausgangs.

Rodri-Transfer und der Plan in Valdebebas

Gleichzeitig befinden sich die Verhandlungen über eine Verpflichtung von Rodri noch in einem relativ frühen Stadium. Im Sportkomplex Valdebebas wächst jedoch das Vertrauen, und Real Madrid hat bereits den offiziellen Kontakt zu Manchester City aufgenommen. Die finanzielle und rechtliche Abwicklung des Deals wird allerdings Zeit in Anspruch nehmen.

Gemäß dem La-Liga-Reglement darf jeder Verein maximal 25 Spieler mit Profivertrag registrieren. Aktuell weist der Kader von Real Madrid 24 solcher Plätze auf. Interessanterweise ist Franco Mastantuono trotz seiner Einsätze für die erste Mannschaft derzeit nur bei Castilla gemeldet.

Regulierungseinschränkungen und Personalpolitik

Ein möglicher Verkauf von Gonzalo García würde dem Verein lediglich einen freien Platz verschaffen. Das reicht jedoch nur aus, um einen einzigen der erwarteten Neuzugänge zu registrieren. Das Problem ist allerdings noch tiefgreifender.

Viele Spitzenteams ziehen es vor, den 25. Kaderplatz während des Transferfensters für unvorhergesehene Notfälle bewusst freizuhalten. In der Vorsaison hatte auch Real Madrid auf diese Praxis gesetzt. Nun rätselt die Vereinsführung, wie die Balance zwischen Kaderverstärkung und den Anforderungen des Reglements gewahrt werden kann.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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