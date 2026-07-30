Modulare Rechenzentren für KI sollen im Weltall entstehen

·25·Technologie
Modulare Rechenzentren für KI sollen im Weltall entstehen

In den USA wurde eine Architektur für große orbitale modulare Rechenzentren patentiert, die für KI und Hochleistungsrechnen ausgelegt sind. Diese neue Technologie zielt darauf ab, die Einschränkungen herkömmlicher Energienetze auf der Erde zu umgehen und die unendliche Solarenergie im Weltall zu nutzen. Dies berichtet Ixbt.com , .

Berichten von ixbt.com zufolge wurde das Patent von Sophia Space und dem California Institute of Technology (Caltech) erworben. Dieses Projekt entstand auf Basis der Initiative Space-based Solar Power Project des Caltech, die Technologien zur Erforschung von Solarenergie im All untersucht.

Passives Kühlsystem für Weltraumserver

Das absolut wichtigste Alleinstellungsmerkmal des Projekts ist die passive Kühlmethode der Rechenmodule. Die neue Architektur ermöglicht den vollständigen Verzicht auf herkömmliche Pumpen, Rohre und komplexe Flüssigkeits-Wärmeableitungssysteme.

Ingenieure schlagen die Verwendung unabhängiger Module namens TILE vor. Jedes solche Modul ist mit vier Prozessoren ausgestattet, wird auf der Sonnenseite von Solarzellen mit Strom versorgt und strahlt die Wärme über die gegenüberliegende Oberfläche direkt in das kalte Vakuum des Weltalls ab.

Erweiterungsmöglichkeiten und Zukunftspläne

Die Kommunikation zwischen den Modulen erfolgt ausschließlich über Glasfaser-Datenübertragungsleitungen ohne gemeinsame Strom- und Wärmeaustauschleitungen. Dies vereinfacht den Prozess der Erweiterung orbitaler Rechensysteme erheblich.

Leon Alkalai, Gründer von Sophia Space, betonte, dass nach dem sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Rechenleistung für KI-Systeme die Idee orbitaler Rechenzentren eine völlig neue Bedeutung erlangt hat. Die Hauptaufgabe der Ingenieure bestand hierbei in der effizienten Kühlung der Ausrüstung.

Das Unternehmen plant den ersten Test der Technologie im Jahr 2027 auf der Satellitenplattform Apex Nova. Zudem ist die kommerzielle Einführung der Module im Jahr 2028 sowie der Beginn von Tests einer vollwertigen orbitalen Konstellation aus 4–6 Geräten in den Jahren 2029–2030 vorgesehen.

Zur Information: Sophia Space wurde 2023 von einem ehemaligen technischen Leiter des Jet Propulsion Laboratory der NASA gegründet und hat bisher 22 Millionen Dollar an Investitionen eingeworben. Caltech wird indessen die gemeinsame Forschung an leichten, entfaltbaren Strukturen und Thermoregulationssystemen für künftige orbitale Rechenzentren fortsetzen.

WeltraumtechnologienRechenzentrumKünstliche IntelligenzSophia SpaceWissenschaftsnachrichten
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Netflix erwirbt The Walking Dead-Universum für 500 Millionen DollarNetflix erwirbt The Walking Dead-Universum für 500 Millionen DollarHeute, 20:29Nscale übernimmt Anyscale zur Erweiterung der KI-InfrastrukturNscale übernimmt Anyscale zur Erweiterung der KI-InfrastrukturHeute, 20:26Yandex Market Bestellungen können jetzt in Pyaterochka-Filialen zurückgegeben werdenYandex Market Bestellungen können jetzt in Pyaterochka-Filialen zurückgegeben werdenHeute, 20:23KI-gesteuerter Cyberangriff: Haben sich die Sicherheitsstandards geändertKI-gesteuerter Cyberangriff: Haben sich die Sicherheitsstandards geändertHeute, 19:52KI für US-Infrastrukturprojekte entwickeltKI für US-Infrastrukturprojekte entwickeltHeute, 19:26SpaceX bringt geheimen Satelliten erfolgreich in die UmlaufbahnSpaceX bringt geheimen Satelliten erfolgreich in die UmlaufbahnHeute, 19:23
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut