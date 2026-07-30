Shaun Wright-Phillips nimmt an Strictly Come Dancing teil

Der ehemalige englische Nationalspieler sowie Flügelspieler von Chelsea und Manchester City, Shaun Wright-Phillips, wurde offiziell für die Teilnahme an der 2026er Staffel der beliebten Show Strictly Come Dancing bestätigt. Dies berichtete GOAL.com, und es wurde über die offiziellen Social-Media-Seiten der Show bekannt gegeben. Laut Goal.com berichtet darüber.

Der ehemalige Star, der nach dem Ende seiner Profifußballkarriere als Experte tätig ist, bereitet sich darauf vor, das Tanzparkett zu betreten. Seinen Aussagen zufolge liegt dieses Projekt zwar völlig außerhalb seiner gewohnten Komfortzone, doch diese neue Herausforderung hat großes Interesse bei ihm geweckt.

Vom Fußballplatz zum Tanzparkett

Shaun Wright-Phillips absolvierte in seiner aktiven Zeit 36 Länderspiele für die englische Nationalmannschaft. Zudem verteidigte er die Farben bekannter Vereine wie Manchester City, Chelsea und Queens Park Rangers. Er spielte auch in Übersee für die New York Red Bulls und Phoenix Rising.

Nach Beendigung seiner Spielerkarriere arbeitet er erfolgreich als Experte bei großen Fernsehsendern wie der BBC, Sky Sports, ITV und der englischen Premier League. Gleichzeitig ist der Sohn der Arsenal-Legende Ian Wright seit 2020 offizieller Botschafter von Manchester City.

Spannende Erwartungen vor der neuen Saison

Nachdem er als Teilnehmer der Show bekannt gegeben wurde, räumte Wright-Phillips scherzhaft ein, dass sich seine tanzerischen Fähigkeiten hauptsächlich auf Familienfeiern beschränken. Er betonte, dass die Gesetze des Tanzes eine völlig neue Welt für ihn seien.

„Ich habe das Tanzen im Blut, aber hauptsächlich bei Familienfeiern!“, scherzte der ehemalige Fußballspieler. „Strictly ist definitiv außerhalb meiner Komfortzone, aber ich möchte unbedingt anfangen und freue mich sehr auf diese Prüfung.“

Er reiht sich in ein buntes Teilnehmerfeld von Prominenten für die Saison 2026 ein. Zu dieser Riege gehören auch die Schauspielerin Lacey Turner, die Moderatorin Dani Dyer und die australische Sängerin Delta Goodrem, wobei im Laufe des Sommers weitere Kandidaten bekannt gegeben werden sollen.