Der Londoner Klub Chelsea hat den nächsten großen Coup auf dem Transfermarkt gelandet. Der Verein hat offiziell die Verpflichtung des Star-Verteidigers Maxence Lacroix von Crystal Palace bekannt gegeben. Dieser Transfer hat sich zu einem der aufsehenerregendsten Ereignisse des aktuellen Sommertransferfensters in der Premier League entwickelt.

Zamin.uz wirft einen Blick auf die Details des neuen Einkaufs der „Blues“ und die erfolgreiche Karriere des französischen Fußballers bei einem anderen Londoner Klub.

Transferdetails: Ein 60,7-Millionen-Euro-Deal

Laut Transfermarkt-Angaben hat Chelsea für den 26-jährigen Innenverteidiger an Crystal Palace 60,7 Millionen Euro gezahlte Ablösesumme. Diese Summe macht Lacroix zu einem der teuersten Verteidiger in der Vereinsgeschichte. Es wird erwartet, dass Lacroix die Defensive an der Stamford Bridge stabilisiert und zu einer Schlüsselfigur des Teams wird.

Erfolgreiche Zeit bei Crystal Palace und Trophäen

Maxence Lacroix wechselte im August 2024 vom deutschen Klub VfL Wolfsburg zu Crystal Palace. In zwei Saisonen entwickelte sich der französische Verteidiger zum wahren Anführer der „Eagles“. Er absolvierte insgesamt 98 Spiele für die Mannschaft in allen Wettbewerben und erzielte dabei 4 Tore . Bemerkenswert ist, dass Crystal Palace in 31 Partien mit seiner Beteiligung ohne Gegentor blieb.

Gemeinsam mit dem Londoner Klub gewann Lacroix drei wichtige Trophäen:

FA Cup

FA Community Shield (Community Shield)

UEFA Conference League Haupttrophäe

In der vergangenen Saison glänzte er nicht nur durch sein Spiel auf dem Platz, sondern auch durch seine Führungsqualitäten und fungierte als Vizekapitän des Teams.

Französische Nationalmannschaft und Weltmeisterschaft

Lacroixs konstante und überzeugende Leistungen auf Klubebene blieben dem Trainerstab der französischen Nationalmannschaft nicht verborgen. Im März 2026 erhielt er seine erste Berufung in die A-Nationalmannschaft. Der Verteidiger nahm an der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko teil und bestritt dabei 3 Spiele im Turnier.

Die Statistik von Maxence Lacroix bei Crystal Palace

Aspekt / Kriterium Details Ankunftszeit August 2024 Ehemaliger Verein VfL Wolfsburg (Deutschland) Anzahl der Spiele 98 Anzahl der Tore 4 Zu Null Spiele 31 Gewonnene Trophäen FA Cup, FA Community Shield, UEFA Conference League Debüt in der Nationalmannschaft März 2026 Spiele bei der WM 3 Ablösesumme 60,7 Millionen Euro

Chelseas Verpflichtung von Maxence Lacroix ist ein ernsthafter Schritt, der das Kräfteverhältnis in der Premier League verändern könnte.

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