Offiziell: Chelsea verpflichtet Crystal-Palace-Star für Rekordablöse

·34·Sport
Offiziell: Chelsea verpflichtet Crystal-Palace-Star für Rekordablöse

Der Londoner Klub Chelsea hat den nächsten großen Coup auf dem Transfermarkt gelandet. Der Verein hat offiziell die Verpflichtung des Star-Verteidigers Maxence Lacroix von Crystal Palace bekannt gegeben. Dieser Transfer hat sich zu einem der aufsehenerregendsten Ereignisse des aktuellen Sommertransferfensters in der Premier League entwickelt.

Zamin.uz wirft einen Blick auf die Details des neuen Einkaufs der „Blues“ und die erfolgreiche Karriere des französischen Fußballers bei einem anderen Londoner Klub.

Transferdetails: Ein 60,7-Millionen-Euro-Deal

Laut Transfermarkt-Angaben hat Chelsea für den 26-jährigen Innenverteidiger an Crystal Palace 60,7 Millionen Euro gezahlte Ablösesumme. Diese Summe macht Lacroix zu einem der teuersten Verteidiger in der Vereinsgeschichte. Es wird erwartet, dass Lacroix die Defensive an der Stamford Bridge stabilisiert und zu einer Schlüsselfigur des Teams wird.

Erfolgreiche Zeit bei Crystal Palace und Trophäen

Maxence Lacroix wechselte im August 2024 vom deutschen Klub VfL Wolfsburg zu Crystal Palace. In zwei Saisonen entwickelte sich der französische Verteidiger zum wahren Anführer der „Eagles“. Er absolvierte insgesamt 98 Spiele für die Mannschaft in allen Wettbewerben und erzielte dabei 4 Tore . Bemerkenswert ist, dass Crystal Palace in 31 Partien mit seiner Beteiligung ohne Gegentor blieb.

Gemeinsam mit dem Londoner Klub gewann Lacroix drei wichtige Trophäen:

In der vergangenen Saison glänzte er nicht nur durch sein Spiel auf dem Platz, sondern auch durch seine Führungsqualitäten und fungierte als Vizekapitän des Teams.

Französische Nationalmannschaft und Weltmeisterschaft

Lacroixs konstante und überzeugende Leistungen auf Klubebene blieben dem Trainerstab der französischen Nationalmannschaft nicht verborgen. Im März 2026 erhielt er seine erste Berufung in die A-Nationalmannschaft. Der Verteidiger nahm an der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko teil und bestritt dabei 3 Spiele im Turnier.

Die Statistik von Maxence Lacroix bei Crystal Palace

Aspekt / Kriterium

Details

Ankunftszeit

August 2024

Ehemaliger Verein

VfL Wolfsburg (Deutschland)

Anzahl der Spiele

98

Anzahl der Tore

4

Zu Null Spiele

31

Gewonnene Trophäen

FA Cup, FA Community Shield, UEFA Conference League

Debüt in der Nationalmannschaft

März 2026

Spiele bei der WM

3

Ablösesumme

60,7 Millionen Euro

Chelseas Verpflichtung von Maxence Lacroix ist ein ernsthafter Schritt, der das Kräfteverhältnis in der Premier League verändern könnte.

Teilen Sie diesen heißen und analytischen Artikel sofort mit Ihren Freunden, Kollegen und Fußball-Fan-Gruppen!

Glauben Sie, dass Lacroix Chelseas Defensive stärken kann? Wird sich seine Ablösesumme auszahlen? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken und Prognosen in den Kommentaren!

ChelseaCrystal PalaceMaxence LacroixFrankreichVfL Wolfsburg
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Frank Artiga sprach über den Wechsel von Jahongir O‘rozov zu RubinFrank Artiga sprach über den Wechsel von Jahongir O‘rozov zu RubinHeute, 20:39Neues Hindernis bei Real-Madrid-Transfers aufgetauchtNeues Hindernis bei Real-Madrid-Transfers aufgetauchtHeute, 19:51Real Madrids unantastbare Vier: Wer ist das Fundament von Mourinhos Projekt?Real Madrids unantastbare Vier: Wer ist das Fundament von Mourinhos Projekt?Heute, 19:48Ancelotti erklärt den Grund für Neymars schwache Leistung bei der WM 2026Ancelotti erklärt den Grund für Neymars schwache Leistung bei der WM 2026Heute, 19:37Offiziell: Manchester-City-Star John Stones in Mailand – Alle DetailsOffiziell: Manchester-City-Star John Stones in Mailand – Alle DetailsHeute, 19:25Real verkauft Talent an Fulham: Kluge strategische Klauseln...Real verkauft Talent an Fulham: Kluge strategische Klauseln...Heute, 19:12
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans