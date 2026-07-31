Paukenschlag von der FIFA: „Fußball steht nicht zum Verkauf!“ – Der Streit um die WM

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Paukenschlag von der FIFA: „Fußball steht nicht zum Verkauf!“ – Der Streit um die WM

Der Internationale Fußballverband (FIFA) hat eine wahrlich sensationelle offizielle Erklärung veröffentlicht, inmitten von Berichten über die Möglichkeit, die Rechte zur Austragung der Weltmeisterschaft und anderer Großturniere an den privaten Sektor zu verkaufen. Die Organisation versuchte, den Spekulationen ein Ende zu setzen, die die Fußballgemeinschaft in Alarmbereitschaft versetzt hatten, und legte den wahren Kern der Reformen offen.

In diesem Artikel haben wir die wichtigsten Details zu den demokratischen Prinzipien der FIFA, dem heftigen Widerstand von UEFA und CONCACAF sowie der neu entstehenden Struktur zusammengefasst.

FIFA: „Wir werden einen solchen Vorschlag niemals in Betracht ziehen“

Falschmeldungen, die in den Medien kursierten, brachten den geplanten Diskussionsprozess aus dem Gleichgewicht. In der Erklärung der FIFA wird entschieden betont:

„Fußball steht nicht zum Verkauf. Die FIFA wird einen solchen Vorschlag niemals in Betracht ziehen.“

Die Organisation erklärte, dass sie die Bedenken der Öffentlichkeit respektiere und sich einem offenen, demokratischen Konsultationsprozess verpflichtet fühle. Die Initiativen der FIFA dürfen unter keinen Umständen dem Geist der Organisation, ihrem Führungssystem oder den Interessen des Fußballs im Allgemeinen widersprechen.

Das FFE-Projekt: Keine Veräußerung, sondern eine Reform der Führung

Nun, was geschieht eigentlich? Die FIFA plant, die kommerziellen und operativen Aktivitäten vollständig auf eine Tochtergesellschaft namens FIFA Forward Enterprise (FFE) zu übertragen. Diese Struktur wird vollständig der FIFA gehören und dauerhaft unter ihrer Kontrolle bleiben.

Der Erklärung zufolge wurde die FFE-Initiative vorgeschlagen, um sicherzustellen, dass alle 211 FIFA-Mitgliedsverbände einen angemessenen Anteil am kommerziellen Potenzial des Fußballs in ihren Ländern erhalten und in die Entwicklung des Sports investieren. Die erzielten Gewinne werden unter den Mitgliedern verteilt.

„Boykott“-Drohung von UEFA und CONCACAF

Zur Erinnerung: Zuvor war bekannt geworden, dass sich die Führung des europäischen Fußballs (UEFA) und des nord- und zentralamerikanischen Fußballs (CONCACAF) geschlossen gegen diese FIFA-Reformen ausgesprochen hatte. Die Länder dieser einflussreichen Organisationen drohten mit der Weigerung, an Turnieren teilzunehmen (Boykott), sollten die neuen Regelungen beschlossen werden.

Dieser heftige Widerstand zwang die FIFA zu folgender Reaktion in ihrer Erklärung:

„Jeder hat das Recht, seine Missbilligung zu äußern und zusätzliche Erklärungen zu fordern, aber keine einzelne Organisation hat das Mandat, im Namen aller 211 internationalen Verbände zu sprechen.“

Abstimmung und Zukunft

Die FIFA erinnerte an demokratische Grundsätze: Wenn die Mehrheit der Mitgliedsverbände dies nicht unterstützt, wird das FFE-Programm nicht ins Leben gerufen. Die kommerziellen Aktivitäten der FIFA verbleiben unter den bisherigen Regeln.

Die Diskussionen werden fortgesetzt, und die Vorschläge können ganz oder teilweise angenommen, abgelehnt oder geändert werden.

Tabelle der wichtigsten Informationen

Kennzahl / Ereignis

Details

Datum

FIFA-Erklärung veröffentlicht

Ziel

Gerüchten über den „Verkauf des Fußballs“ ein Ende setzen

Neue Struktur

FFE (FIFA Forward Enterprise) — eine 100-prozentige FIFA-Tochtergesellschaft

Projektziel

Steuerung der kommerziellen Aktivitäten und Gewinnverteilung an 211 Verbände

Gegner

UEFA und CONCACAF (einstimmig dagegen)

Drohung

Verweigerung der Turnierteilnahme (Boykott)

Abstimmung

FFE wird nur geschaffen, wenn die Mehrheit der nationalen Verbände zustimmt

Fazit und Spekulationen: Eines der brisantesten Themen im Fußball

Diese Erklärung der FIFA hat den globalen Machtkampf in der Fußballwelt offengelegt. Auf der einen Seite steht der Plan der FIFA, kleinere Verbände durch kommerzielle Effizienz und Einnahmenumverteilung zu unterstützen, auf der anderen Seite der Widerstand mächtiger Konföderationen wie UEFA und CONCACAF, die ihren Einflussbereich wahren und der Zentralisierung durch die FIFA entgegenwirken wollen. Sollte das FFE-Projekt genehmigt werden, wäre dies eine der größten Reformen in der Geschichte der Fußballverwaltung und des kommerziellen Managements. Sollte es abgelehnt werden, könnte dies einen schweren Schlag für Gianni Infantinos Position bei der FIFA bedeuten und zur Spaltung des Fußballs führen.

Teilen Sie diese wichtige Nachricht mit Ihren Freunden und Fußballfans! Viele müssen von diesen sensationellen FIFA-Reformen erfahren.

Glauben Sie, dass der Plan der FIFA zur Reform der kommerziellen Führung dem Fußball nützt oder schadet? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

FIFAUEFACONCACAFFIFA Forward Enterprise
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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