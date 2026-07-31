Milan-Legende Franco Baresi verstorben

·30·Sport
Milan-Legende Franco Baresi verstorben

Einer der lebenden Legenden des italienischen Fußballs und einer der größten Spieler in der Geschichte des Mailänder Klubs, Franco Baresi, ist verstorben. Dieser Verlust hat die gesamte Fußballwelt, insbesondere die Rossoneri-Fans, in tiefe Trauer gestürzt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

AC-Milan-Eigentümer Gerry Cardinale hat eine spezielle Beileidsbekundung zum Tod des legendären Verteidigers veröffentlicht. Seinen Worten zufolge war Franco Baresi nicht nur durch sein Spiel auf dem Platz, sondern auch durch seine Standhaftigkeit im Leben ein Vorbild für alle.

Der Verlust der Rossoneri-Familie

Gerry Cardinale betonte, dass dies ein schwerer Verlust für Baresis Familie und das gesamte Mailänder Team ist. „Heute trauert die Rossoneri-Familie um den Verlust des großen Franco Baresi. Für Generationen verkörperte Franco die Werte, den Charakter und die Exzellenz, die diesen Klub ausmachen“, sagte der Klubeigentümer.

Es wird berichtet, dass Baresi dem AC Mailand stets zur Seite stand, obwohl er im vergangenen Jahr mit den schwersten Prüfungen seines Lebens konfrontiert war. Damit erinnerte er durch seine stillen Taten daran, was es bedeutet, diese Farben zu verteidigen.

Unendliches Erbe und Erinnerung

Franco Baresis Platz in der Fußballgeschichte ist unvergleichlich. Das Erbe, das er hinterlässt, ist tiefgreifend und wird für immer weiterleben. Die Klubführung sprach den Angehörigen des Verstorbenen und allen Menschen, deren Leben er geprägt hat, ihr Beileid aus.

Die Erinnerung an den Spieler, der im italienischen Fußball und auf internationaler Bühne einen einzigartigen Eindruck hinterlassen hat, wird für immer in den Herzen der Fans weiterleben. Seine Loyalität zum Verein wird künftigen Generationen als wahre Schule der Professionalität dienen.

Franco BaresiAC MailandGerry CardinaleItalienischer FußballRossoneri
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ancelotti lehnt italienische Nationalmannschaft ab: Warum er sich für Brasilien entschiedAncelotti lehnt italienische Nationalmannschaft ab: Warum er sich für Brasilien entschiedHeute, 14:03Rodri-Transfer: City nennt Real Madrid die geforderte AblösesummeRodri-Transfer: City nennt Real Madrid die geforderte AblösesummeHeute, 13:56Cannavaro nach Taschkent zurückgekehrt: Welches Signal sendet er an die Trainer? (Video)Cannavaro nach Taschkent zurückgekehrt: Welches Signal sendet er an die Trainer? (Video)Heute, 13:41Fußballer Mohammed Fuseini in Brüssel überfallenFußballer Mohammed Fuseini in Brüssel überfallenHeute, 13:38Nelly Las bei Chelsea: Vom Boxmädchen zum neuen StarNelly Las bei Chelsea: Vom Boxmädchen zum neuen StarHeute, 13:33Real Madrid plant Leihe von Franco Mastantuono in die Serie AReal Madrid plant Leihe von Franco Mastantuono in die Serie AHeute, 13:19
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“