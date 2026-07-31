Milan-Legende Franco Baresi verstorben

Einer der lebenden Legenden des italienischen Fußballs und einer der größten Spieler in der Geschichte des Mailänder Klubs, Franco Baresi, ist verstorben. Dieser Verlust hat die gesamte Fußballwelt, insbesondere die Rossoneri-Fans, in tiefe Trauer gestürzt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

AC-Milan-Eigentümer Gerry Cardinale hat eine spezielle Beileidsbekundung zum Tod des legendären Verteidigers veröffentlicht. Seinen Worten zufolge war Franco Baresi nicht nur durch sein Spiel auf dem Platz, sondern auch durch seine Standhaftigkeit im Leben ein Vorbild für alle.

Der Verlust der Rossoneri-Familie

Gerry Cardinale betonte, dass dies ein schwerer Verlust für Baresis Familie und das gesamte Mailänder Team ist. „Heute trauert die Rossoneri-Familie um den Verlust des großen Franco Baresi. Für Generationen verkörperte Franco die Werte, den Charakter und die Exzellenz, die diesen Klub ausmachen“, sagte der Klubeigentümer.

Es wird berichtet, dass Baresi dem AC Mailand stets zur Seite stand, obwohl er im vergangenen Jahr mit den schwersten Prüfungen seines Lebens konfrontiert war. Damit erinnerte er durch seine stillen Taten daran, was es bedeutet, diese Farben zu verteidigen.

Unendliches Erbe und Erinnerung

Franco Baresis Platz in der Fußballgeschichte ist unvergleichlich. Das Erbe, das er hinterlässt, ist tiefgreifend und wird für immer weiterleben. Die Klubführung sprach den Angehörigen des Verstorbenen und allen Menschen, deren Leben er geprägt hat, ihr Beileid aus.

Die Erinnerung an den Spieler, der im italienischen Fußball und auf internationaler Bühne einen einzigartigen Eindruck hinterlassen hat, wird für immer in den Herzen der Fans weiterleben. Seine Loyalität zum Verein wird künftigen Generationen als wahre Schule der Professionalität dienen.