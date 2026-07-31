Ryan Williams sammelt 10 Millionen Dollar für Ellis AI für Private-Credit-Manager ein

Der bekannte Unternehmer und Mitgründer der Immobilien-Investitionsplattform Cadre, Ryan Williams, hat bekannt gegeben, dass sein KI-gestütztes Projekt Ellis AI den Stealth-Modus verlassen und in einer ersten Finanzierungsrunde 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Laut ixbt.com sollen diese Mittel verwendet werden, um die täglichen Arbeitsabläufe von Private-Credit-Managern zu automatisieren und deren komplexe digitale Infrastruktur zu optimieren. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

An der Finanzierungsrunde beteiligten sich große Venture-Capital-Fonds wie First Round Capital, 645 Ventures, Harlem Capital, Khosla Ventures, Thrive Capital, Slow Capital sowie Mellody Hobson, die Leiterin von Ariel Alternatives. Das neue Startup ist darauf spezialisiert, fragmentierte Arbeitsabläufe von Fachleuten im Private-Credit-Sektor – darunter Dokumenten-, Tabellen- und Korrespondenzmanagement – mithilfe von KI-Agenten zu lösen.

Ein erfahrener Gründer und ein neues Problem

Projektgründer Ryan Williams ist weithin bekannt für die Mitgründung der Immobilien-Investitionsplattform Cadre im Jahr 2014 zusammen mit Josh und Jared Kushner. Im Laufe ihrer Geschichte sammelte das Unternehmen über 160 Millionen Dollar an Investitionen ein und erreichte in seiner Blütezeit eine Bewertung von 800 Millionen Dollar. Im Jahr 2024 wurde Cadre für eine ungenannte Summe von der alternativen Investmentgesellschaft Yieldstreet übernommen.

Laut Williams fiel ihm bereits während seiner Tätigkeit bei seinem früheren Unternehmen auf, dass zwar die Frontends der Privatmärkte modernisiert wurden, die zugrundeliegende operative Infrastruktur jedoch fragmentiert blieb. Letztes Jahr begann er an Ellis zu arbeiten, um genau dieses Problem zu lösen, mit dem Ziel, alle verstreuten Softwareanwendungen, Buchhaltungsdaten und Dokumente von Private-Credit-Firmen in einer einzigen Plattform zu vereinen.

Künstliche Intelligenz und der menschliche Faktor

Die Ellis-Plattform setzt KI-Agenten ein, um Aufgaben wie die Identifizierung von Datenabweichungen, Portfolioüberwachung und Berichterstattung auszuführen. So soll das System beispielsweise bei Monatsabos von Fondsbilanzen helfen und Fachleuten ermöglichen, unnötigen Papierkram zu eliminieren.

Da Excel für viele Finanzunternehmen das primäre Betriebssystem geworden ist, versucht Ellis nicht, bestehende Systeme komplett zu ersetzen. Stattdessen lässt es sich in die Software integrieren, die Unternehmen bereits nutzen. Williams betont, dass die Technologie zwar bestehende Prozesse vereinfacht, wichtige Entscheidungen jedoch stets unter menschlicher Aufsicht bleiben.

Der Unternehmer wies darauf hin, dass die Rolle von Fachleuten trotz des vollautonomen Betriebs der KI nicht verschwinden wird. Seiner Ansicht nach ist das Ziel nicht der Ersatz menschlicher Urteilskraft, sondern Mitarbeitern zu helfen, sich von Datenlärm zu befreien und fundierte Entscheidungen schneller zu treffen.