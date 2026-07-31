Arsenal erzielt Einigung über Transfer von Bruno Guimaraes

Der Londoner Verein Arsenal steht kurz vor einer endgültigen Einigung über den Transfer des Mittelfeldspielers Bruno Guimaraes von Newcastle United. Laut L'Equipe haben sich die Parteien geeinigt, nachdem die „Gunners“ ein neues Angebot über 90 Millionen Euro plus Boni vorgelegt hatten, wie Goal.com berichtet .

Es ist bekannt, dass sich der brasilianische Spieler bereits über die persönlichen Bedingungen geeinigt hat und der Deal einen langfristigen Vertrag bis 2031 vorsieht. Er hatte den Wunsch geäußert, nach Nordlondon zu wechseln, um unter Mikel Arteta in der Champions League zu spielen.

Da der Transferprozess in eine ernsthafte Phase eintritt, hat der Spieler laut talkSPORT die Vereinsführung von Newcastle United gebeten, seine Reise ins Trainingslager nach La Manga zu verschieben. Dies bestätigt einmal mehr, dass der Deal in der finalen Phase ist.

Schwere Verluste für Newcastle United

Das Sommertransferfenster verläuft für Newcastle United äußerst schwierig. Da das Team die Qualifikation für den Europapokal verpasst hat, beschloss Bruno Guimaraes, eine neue Herausforderung anzunehmen. Der brasilianische Kapitän hatte seine Absichten der Vereinsführung und dem ehemaligen Trainer Eddie Howe offen mitgeteilt.

Es ist erwähnenswert, dass der englische Club diesen Sommer mehrere Leistungsträger abgegeben hat. Sandro Tonali wechselte zu Tottenham, während Anthony Gordon zu Barcelona ging. Auch der Abgang von Cheftrainer Eddie Howe hat die Situation im Verein weiter verkompliziert.

Finanzielle Details und Auswirkungen des Deals

Berichten zufolge hat Newcastle United diese Situation vorausschauend antizipiert und Monaco-Spieler Aladji Bamba verpflichtet. Unterdessen beobachtet der Ex-Club des Mittelfeldspielers, Lyon, die Verhandlungen genau, da dank einer 20-Prozent-Klausel erwartet wird, dass der französische Club über 8 Millionen Euro aus der Ablösesumme einnimmt.

Vor dem Start der neuen Saison steht Newcastle United vor drastischen Veränderungen. Vor dem Hintergrund des dezimierten Kaders ist der Club gefordert, neue Spieler schnell zu integrieren und das Mittelfeld neu zu formieren.