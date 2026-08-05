Trent Alexander-Arnold Könnte Real Madrid Verlassen und Zu Liverpool Zurückkehren

Obwohl Trent Alexander-Arnold im vergangenen Sommer ablösefrei zum Klub aus Madrid gewechselt ist, findet er in der spanischen Hauptstadt bislang nicht seinen Platz. Das hat Diskussionen über eine sensationelle Rückkehr zu Liverpool ausgelöst. Diese dramatische Wende in der Karriere des 27-jährigen Engländers zieht die Aufmerksamkeit der europäischen Fußballwelt auf sich. Goal.com berichtet .

Laut talkSPORT hat der ehemalige Mittelfeldspieler Andy Townsend die Verantwortlichen von Liverpool dazu aufgefordert, ihren Eigengewächs so schnell wie möglich zum Klub zurückzuholen. Nach Ansicht des Experten könnte dieser Transfer angesichts der taktischen Anforderungen unter dem neuen Cheftrainer Andoni Iraola und der aktuellen Situation für alle Beteiligten die beste Lösung sein.

Townsend betonte, dass Alexander-Arnold das Flügelspiel mit seinen kreativen Pässen und offensiven Aktionen deutlich verstärken könnte. Zudem bewertete er die Leistungen von Jeremie Frimpong und stellte fest, dass dieser nicht an Trents Passqualität herankomme. Genau darin liege der Vorteil des Engländers.

Eine schwierige Situation in Madrid

Veränderungen beim spanischen Klub und Entscheidungen des Trainerstabs haben großen Einfluss auf die Zukunft des Spielers. Insbesondere die Ankunft von José Mourinho und dessen Fokus auf strikte Disziplin in der Defensive haben Trents Chancen auf einen Platz in der Startelf eingeschränkt.

Demnach bevorzugt der portugiesische Trainer den Einsatz von Inter-Mailand-Außenverteidiger Denzel Dumfries. Da Dumfries' Profil besser zu José Mourinhos rigidem taktischem System passt, wird Alexander-Arnolds Weg in die Startelf zunehmend schwieriger.

Ungewisse Zukunft

Die Präsenz vielseitiger Spieler wie Federico Valverde im Kader der Madrilenen sowie ausreichende Alternativen auf den Außenverteidigerpositionen haben Trent im Klub ins zweite Glied gedrängt. Da sich in der Saisonvorbereitung jeder Spieler beweisen möchte, ist es nur natürlich, dass der Engländer andere Optionen in Betracht zieht, um regelmäßige Spielpraxis zu erhalten.

Experten zufolge könnte die Rückkehr des Spielers zu seinem ehemaligen Klub von den Fans unterschiedlich aufgenommen werden. Dennoch machen die entstandene sportliche Spannung und der zunehmende Wettbewerb die Möglichkeit dieses Transfers von Tag zu Tag realistischer.