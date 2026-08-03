Винисиус Жуниорнинг вакиллари футболчи ҳақидаги миш-мишларни рад этди
Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниорнинг вакиллари футболчининг келажаги ҳақида тарқалган хабарларни кескин қоралаб, уларни асоссиз ва зарарли деб атади. Сўнгги пайтларда бразилиялик вингернинг Англия Премер-лигаси гигантларидан бири бўлган Арсенал сафига ўтиши мумкинлиги ҳақидаги хабарлар матбуотда қизғин муҳокама қилинаётган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, футболчининг манфаатларини ҳимоя қилувчи Рок Натион Sportс Интернатионал агентлиги якшанба куни баёнот эълон қилиб, трансфер ойнаси давомидаги оммавий ахборот воситаларининг ёндашувидан қаттиқ норозилигини билдирди. Гарчи баёнотда аниқ нашрлар номи тилга олинган бўлмаса-да, бу ҳолат Мадриднинг Сантиаго Бернабеу стадионидаги вазият қизғин палла келганига тўғри келмоқда.
Рок Натион Sportс баёноти ва Майкл Ёрмаркнинг муносабатиАгентлик президенти Майкл Ёрмарк ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали мазкур масалага шахсан ўз муносабатини билдириб, профессионал бўлмаган журналистикани кескин танқид қилди. Унинг таъкидлашича, айрим ОАВ эътибор қозониш мақсадида мутлақо ёлғон ва зарарли маълумотларни тарқатмоқда.
"Рок Натион Sportс Интернатионал ва бизнинг жамоамиз профессионалликдан йироқ хабарлар эълон қилинишига жим қараб тура олмайди", — дея ёзган Ёрмарк ўзининг Instagram саҳифасида. Шунингдек, бундай ҳаракатлар спортчининг шахсий ҳаёти ва фаолиятига салбий таъсир кўрсатиши ҳамда туҳмат характерига эга эканлиги алоҳида таъкидланди.
Арсенал қизиқиши ва трансфер бозоридаги вазиятВакилларнинг қатъий рад этишига қарамай, Винисиус Жуниор атрофидаги вазият Англия футболида асосий мавзулардан бири бўлиб қолмоқда. Футболчи Испания пойтахтидаги амалдаги шартномасининг якуний босқичига яқинлашмоқда ва томонлар ўртасидаги узайтириш музокаралари бироз секинлашгани хабар қилинмоқда.
Шу боисдан ҳам Эмиратес Стадиум раҳбарияти вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. Манбаларга кўра, Лондон клуби дунёнинг энг элите иқтидорларидан бирини қўлга киритиш учун ўзининг анъанавий маошлар тизимини ўзгартиришга ҳам тайёр эканлиги айтилмоқда.
Ҳозирча клублар ўртасида расмий музокаралар бошланмаган бўлса-да, Шимолий Лондон жамоаси ички рақобатларда устунликка эришиш учун трансфер бозорида фаоллик кўрсатишда давом этмоқда. Винисиуснинг келажаги эса яқинлашиб келаётган трансфер даврининг энг қизғин мавзуларидан бири бўлиб қолиши кутилмоқда.
…