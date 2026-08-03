Винисиус Жуниорнинг вакиллари футболчи ҳақидаги миш-мишларни рад этди

·0·Спорт
Винисиус Жуниорнинг вакиллари футболчи ҳақидаги миш-мишларни рад этди

Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниорнинг вакиллари футболчининг келажаги ҳақида тарқалган хабарларни кескин қоралаб, уларни асоссиз ва зарарли деб атади. Сўнгги пайтларда бразилиялик вингернинг Англия Премер-лигаси гигантларидан бири бўлган Арсенал сафига ўтиши мумкинлиги ҳақидаги хабарлар матбуотда қизғин муҳокама қилинаётган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, футболчининг манфаатларини ҳимоя қилувчи Рок Натион Sportс Интернатионал агентлиги якшанба куни баёнот эълон қилиб, трансфер ойнаси давомидаги оммавий ахборот воситаларининг ёндашувидан қаттиқ норозилигини билдирди. Гарчи баёнотда аниқ нашрлар номи тилга олинган бўлмаса-да, бу ҳолат Мадриднинг Сантиаго Бернабеу стадионидаги вазият қизғин палла келганига тўғри келмоқда.

Рок Натион Sportс баёноти ва Майкл Ёрмаркнинг муносабати

Агентлик президенти Майкл Ёрмарк ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали мазкур масалага шахсан ўз муносабатини билдириб, профессионал бўлмаган журналистикани кескин танқид қилди. Унинг таъкидлашича, айрим ОАВ эътибор қозониш мақсадида мутлақо ёлғон ва зарарли маълумотларни тарқатмоқда.

"Рок Натион Sportс Интернатионал ва бизнинг жамоамиз профессионалликдан йироқ хабарлар эълон қилинишига жим қараб тура олмайди", — дея ёзган Ёрмарк ўзининг Instagram саҳифасида. Шунингдек, бундай ҳаракатлар спортчининг шахсий ҳаёти ва фаолиятига салбий таъсир кўрсатиши ҳамда туҳмат характерига эга эканлиги алоҳида таъкидланди.

Арсенал қизиқиши ва трансфер бозоридаги вазият

Вакилларнинг қатъий рад этишига қарамай, Винисиус Жуниор атрофидаги вазият Англия футболида асосий мавзулардан бири бўлиб қолмоқда. Футболчи Испания пойтахтидаги амалдаги шартномасининг якуний босқичига яқинлашмоқда ва томонлар ўртасидаги узайтириш музокаралари бироз секинлашгани хабар қилинмоқда.

Шу боисдан ҳам Эмиратес Стадиум раҳбарияти вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. Манбаларга кўра, Лондон клуби дунёнинг энг элите иқтидорларидан бирини қўлга киритиш учун ўзининг анъанавий маошлар тизимини ўзгартиришга ҳам тайёр эканлиги айтилмоқда.

Ҳозирча клублар ўртасида расмий музокаралар бошланмаган бўлса-да, Шимолий Лондон жамоаси ички рақобатларда устунликка эришиш учун трансфер бозорида фаоллик кўрсатишда давом этмоқда. Винисиуснинг келажаги эса яқинлашиб келаётган трансфер даврининг энг қизғин мавзуларидан бири бўлиб қолиши кутилмоқда.

Винисиус ЖуниорРеал МадридАрсеналТрансферларРок Натион Sportс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул Куртис Жонс билан шартномани узайтирмоқчиЛиверпул Куртис Жонс билан шартномани узайтирмоқчиБугун, 01:31Жозе Моуринью Моисе Кеаннинг ўйинига тан бермоқдаЖозе Моуринью Моисе Кеаннинг ўйинига тан бермоқдаБугун, 01:31Ян Диоманденинг Реал Мадридга трансфери агентлар низоси ортидан тўхтаб қолдиЯн Диоманденинг Реал Мадридга трансфери агентлар низоси ортидан тўхтаб қолдиБугун, 01:20Гвардиол Бернардо Силванинг Реал Мадридга ўтганига муносабат билдирдиГвардиол Бернардо Силванинг Реал Мадридга ўтганига муносабат билдирдиБугун, 00:57Тони Кроос Родри ҳақидаги тарқалган сохта иқтибосларга муносабат билдирдиТони Кроос Родри ҳақидаги тарқалган сохта иқтибосларга муносабат билдирдиБугун, 00:53Хулиан Альварес учун Барселона эшиги ёпилди: олдинда иккита йўл борХулиан Альварес учун Барселона эшиги ёпилди: олдинда иккита йўл борКеча, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда