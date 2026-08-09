Roma steigt in den Poker um Rodrigo Mora ein und macht Angebot

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Roma steigt in den Poker um Rodrigo Mora ein und macht Angebot

Der italienische Klub Roma arbeitet weiter an der Verstärkung des Kaders mit Blick auf die Zukunft und sucht in der Schlussphase des Transferfensters nach neuen Talenten für das offensive Mittelfeld. Auf Wunsch des Cheftrainers ist Portos junges Talent Rodrigo Mora zu einem der wichtigsten Ziele geworden. Goal.com berichtet .

Laut Gianluca Di Marzio haben die Römer Verhandlungen über den Transfer des Spielers aufgenommen. Der 2007 geborene portugiesische Fußballer gilt derzeit als eines der vielversprechendsten jungen Talente Europas, und mehrere Klubs zeigen Interesse an seiner Verpflichtung.

Finanzielles Angebot und Transferbedingungen

Laut einem Bericht von Angelo Mangiante hat Roma Porto ein konkretes finanzielles Angebot unterbreitet. Der Hauptstadtklub plant, den Spieler mit einer Kaufpflicht auszuleihen:

  • 5 Millionen Euro für die Leihe zu zahlen;
  • am Saisonende 45 Millionen Euro für die endgültige Verpflichtung des Spielers anzubieten.
Diese Transferbedingungen zeigen, wie ernst Roma den jungen Fußballer nimmt und wie sehr der Klub ihn verpflichten möchte.

Konkurrenz und Interesse des Trainers

Berichten von Goal.com zufolge gehört Trainer Gian Piero Gasperini zu den wichtigsten treibenden Kräften hinter dem Transfer und drängt nachdrücklich auf die Verpflichtung des jungen Mittelfeldspielers. Roma ist in diesem Poker jedoch nicht allein.

Laut türkischen Medien, darunter der bekannte Journalist Yağız Sabuncuoğlu, ist auch der türkische Klub Galatasaray in den Poker um Rodrigo Mora eingestiegen. Der Klub aus Istanbul beobachtet die Leistungen des jungen Spielers aufmerksam und wartet die weitere Entwicklung ab.

Je näher die letzten Tage des Transferfensters rücken, desto größer wird das Interesse an der Zukunft des portugiesischen Talents. Die Konkurrenz zwischen Roma und den anderen Interessenten dürfte zu einem entscheidenden Faktor für den Ausgang des Transfers werden.

RomaRodrigo MoraPortoTransferSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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