Filip Jørgensen Wechselt Nach Strasbourg

Chelseas Torhüter Filip Jørgensen hat offiziell bestätigt, dass er für die Saison 2026/27 auf Leihbasis zum französischen Klub Strasbourg wechselt. Wie Goal.com berichtet, schließt sich der 24-jährige dänische Torhüter dem Ligue-1-Vertreter an, um regelmäßige Spielpraxis zu sammeln, nachdem seine Chancen auf Einsätze in der ersten Mannschaft an der Stamford Bridge geringer geworden waren. Der Bericht von Goal.com besagt dies.

Die Vereinbarung zwischen den Klubs umfasst eine Leihe für eine Saison und enthält keine Kaufoption. Die Verantwortlichen von Strasbourg wollen mit diesem Transfer die Defensive verstärken und den Kader um einen Torhüter mit Erfahrung auf europäischer Bühne ergänzen.

Eine Neue Herausforderung und Chancen in Strasbourg

Filip Jørgensen wechselte im Sommer 2024 von Villarreal zu Chelsea. Während seiner Zeit beim Londoner Klub kam er insgesamt 36-mal zum Einsatz. Die Höhepunkte seiner Zeit bei Chelsea waren der Gewinn der UEFA Conference League im Mai 2025 sowie der Triumph bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft im selben Sommer.

Trotzdem verlor er in der vergangenen Saison seinen Status als Stammtorhüter im Konkurrenzkampf mit Robert Sánchez, obwohl er in vier verschiedenen Wettbewerben zwölfmal auflief und das Halbfinale der nationalen Pokalwettbewerbe erreichte. Deshalb entschied sich der junge Torhüter für den Wechsel nach Frankreich, um seine Karriere wieder in Schwung zu bringen.

Die Zukunftspläne der Klubs

Die strategische Partnerschaft zwischen Strasbourg und Chelsea spielte bei der Umsetzung des Transfers eine wichtige Rolle. Strasbourg, das die vergangene Ligue-1-Saison auf dem achten Platz beendete, bestreitet sein erstes Spiel der neuen Saison am 21. August auswärts gegen Marseille. Die Partie könnte Jørgensen die Gelegenheit zu seinem Debüt für den neuen Klub geben.

Chelsea startet seinerseits drei Tage später mit einem London-Derby gegen Fulham in die Premier-League-Saison 2026/27. Die Vereinsführung von Chelsea veröffentlichte eine offizielle Erklärung, wünschte dem dänischen Torhüter viel Erfolg in Frankreich und sprach ihm ihre Unterstützung aus.