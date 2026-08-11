Filip Jørgensen Wechselt Nach Strasbourg

·20·Sport
Filip Jørgensen Wechselt Nach Strasbourg

Chelseas Torhüter Filip Jørgensen hat offiziell bestätigt, dass er für die Saison 2026/27 auf Leihbasis zum französischen Klub Strasbourg wechselt. Wie Goal.com berichtet, schließt sich der 24-jährige dänische Torhüter dem Ligue-1-Vertreter an, um regelmäßige Spielpraxis zu sammeln, nachdem seine Chancen auf Einsätze in der ersten Mannschaft an der Stamford Bridge geringer geworden waren. Der Bericht von Goal.com besagt dies.

Die Vereinbarung zwischen den Klubs umfasst eine Leihe für eine Saison und enthält keine Kaufoption. Die Verantwortlichen von Strasbourg wollen mit diesem Transfer die Defensive verstärken und den Kader um einen Torhüter mit Erfahrung auf europäischer Bühne ergänzen.

Eine Neue Herausforderung und Chancen in Strasbourg

Filip Jørgensen wechselte im Sommer 2024 von Villarreal zu Chelsea. Während seiner Zeit beim Londoner Klub kam er insgesamt 36-mal zum Einsatz. Die Höhepunkte seiner Zeit bei Chelsea waren der Gewinn der UEFA Conference League im Mai 2025 sowie der Triumph bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft im selben Sommer.

Trotzdem verlor er in der vergangenen Saison seinen Status als Stammtorhüter im Konkurrenzkampf mit Robert Sánchez, obwohl er in vier verschiedenen Wettbewerben zwölfmal auflief und das Halbfinale der nationalen Pokalwettbewerbe erreichte. Deshalb entschied sich der junge Torhüter für den Wechsel nach Frankreich, um seine Karriere wieder in Schwung zu bringen.

Die Zukunftspläne der Klubs

Die strategische Partnerschaft zwischen Strasbourg und Chelsea spielte bei der Umsetzung des Transfers eine wichtige Rolle. Strasbourg, das die vergangene Ligue-1-Saison auf dem achten Platz beendete, bestreitet sein erstes Spiel der neuen Saison am 21. August auswärts gegen Marseille. Die Partie könnte Jørgensen die Gelegenheit zu seinem Debüt für den neuen Klub geben.

Chelsea startet seinerseits drei Tage später mit einem London-Derby gegen Fulham in die Premier-League-Saison 2026/27. Die Vereinsführung von Chelsea veröffentlichte eine offizielle Erklärung, wünschte dem dänischen Torhüter viel Erfolg in Frankreich und sprach ihm ihre Unterstützung aus.

Filip JørgensenChelseaStrasbourgLigue 1Transfer
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Arsenal-Legende befürwortet Tausch von Marcus Rashford und Myles Lewis-SkellyArsenal-Legende befürwortet Tausch von Marcus Rashford und Myles Lewis-SkellyHeute, 14:18Liverpool Unter Andoni Iraola: Voraussichtlicher Kader Für Die Saison 2026/27Liverpool Unter Andoni Iraola: Voraussichtlicher Kader Für Die Saison 2026/27Heute, 14:13Marchegiani: Suzuki und Vicario sind noch nicht bereit für JuventusMarchegiani: Suzuki und Vicario sind noch nicht bereit für JuventusHeute, 13:50Lee Dixon: Arsenal profitierte von der Situation rund um den Vinícius-TransferLee Dixon: Arsenal profitierte von der Situation rund um den Vinícius-TransferHeute, 13:34Randal Kolo Muani Erklärt die Gründe für sein Scheitern bei TottenhamRandal Kolo Muani Erklärt die Gründe für sein Scheitern bei TottenhamHeute, 13:30Inter intensiviert Gespräche über den Transfer von Curtis JonesInter intensiviert Gespräche über den Transfer von Curtis JonesHeute, 13:17
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)