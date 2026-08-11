Laut BestBettingSites erklärte der ehemalige Arsenal-Verteidiger Lee Dixon, dass der gescheiterte Transfer von Vinícius Júnior dem Team überhaupt nicht geschadet habe. Zuvor war berichtet worden, dass der brasilianische Star einen neuen Vertrag bei Real Madrid unterschrieben habe und ein Wechsel in die Premier League damit vom Tisch sei. Goal.com berichtet darüber.

Dixon zufolge könnten Vinícius’ Vertreter das Interesse von Arsenal geschickt genutzt haben, um bessere Bedingungen bei Real Madrid auszuhandeln. Obwohl der Transfer nicht zustande kam, hat die Situation dem Ansehen des Londoner Klubs nicht geschadet.

Ernsthafte Absichten auf dem Transfermarkt

Dixon betonte, dass Arsenals Interesse an einem Weltklassespieler zeige, dass der Klub große Ziele verfolge. Solche Schritte hinterlassen auch bei anderen konkurrierenden Teams im Fußball einen besonderen Eindruck.

„Ich denke, es war einfach ein Spiel. Dass Arsenal seinen Transfer nicht vollziehen konnte, hat dem Team nicht geschadet. Im Gegenteil: Dass sich der Klub auf diesen Kampf eingelassen hat, zeigte seine ernsthaften Absichten“, sagte der ehemalige Fußballer.

Er fügte hinzu, dass Transferverhandlungen auf diesem Niveau äußerst kompliziert seien und sich nur schwer abschließen ließen. Dennoch wurde die Aktivität des Klubs auf dem Transfermarkt positiv bewertet.

Ein starkes Signal an die Konkurrenten

Nach Ansicht des ehemaligen Verteidigers werden Arsenals Aktionen auf dem Transfermarkt auch die wichtigsten Rivalen wie Manchester City und Manchester United aufhorchen lassen. Für andere Topklubs ist dies ebenfalls ein ernstes Signal.

„Plötzlich sehen die Vertreter von Manchester City und Manchester United, wie Arsenal seine Muskeln spielen lässt. Das wird andere Teams überraschen, und sie werden erkennen, dass auch sie sich verstärken müssen“, erklärte Dixon.

Kaderoptionen auf dem linken Flügel

In dem Artikel wurde außerdem die Position des linken Flügelspielers in der Offensive diskutiert. Lee Dixon ist der Ansicht, dass neue Transfers und die Rotation der vorhandenen Spieler Arsenal im Kampf um die Premier-League-Meisterschaft helfen werden.

In der vergangenen Saison agierten Leandro Trossard und Gabriel Martinelli erfolgreich auf dieser Position und erzielten wichtige Tore. Neue Spieler werden die Konkurrenzfähigkeit von Arsenals Offensive weiter erhöhen.