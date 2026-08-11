YouTube verschärft die Monetarisierungsbedingungen drastisch

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YouTube verschärft die Monetarisierungsbedingungen drastisch

YouTube, die führende Plattform auf dem Videohosting-Markt, verschärft die Bedingungen für das Geldverdienen von Content-Erstellern deutlich. Laut ixbt.com wird sich ab dem 1. Februar 2027 die Zahl der Aufrufe verdoppeln, die neue Kanäle benötigen, um mit Werbung und Abonnements Geld zu verdienen. Begründet werden die Änderungen mit dem zunehmenden Wettbewerb auf der Plattform und der gestiegenen Aktivität des Publikums. Ixbt.com berichtet .

Nach den neuen Regeln müssen Autoren, die künftig dem Partnerprogramm (Partner Program) beitreten möchten, in den vergangenen 12 Monaten 8.000 Stunden Wiedergabezeit sammeln. Für Videos im Shorts-Format sind außerdem innerhalb der letzten 90 Tage 20 Millionen Aufrufe erforderlich. Zur Erinnerung: Nach den derzeit geltenden Regeln reichen bislang 1.000 Abonnenten sowie entweder 4.000 Stunden Wiedergabezeit innerhalb eines Jahres oder 10 Millionen Shorts-Aufrufe innerhalb von drei Monaten aus.

Wen betreffen die neuen Regeln und welche Bedingungen gelten für Shorts?

Die Neuerungen gelten ausschließlich für neue Kanäle, die dem Programm beitreten. Für bestehende Autoren, die bereits erfolgreich auf der Plattform aktiv sind und dem Partnerprogramm beigetreten sind, bleiben die bisherigen Bedingungen bestehen. Damit soll die Einkommensstabilität erfahrener Kreativer gewährleistet werden.

Gleichzeitig wird eine separate Bedingung eingeführt, um weiterhin über das Shorts-Modul Geld zu verdienen. Autoren müssen dauerhaft mindestens 10 Millionen Aufrufe innerhalb von jeweils 90 Tagen erreichen. Fällt die Zahl unter diesen Schwellenwert, bleiben die Einnahmen aus regulären Videos des Kanals erhalten. Die Zahlungen für Shorts werden jedoch vorübergehend ausgesetzt, bis der Wert wieder erreicht wird.

Die YouTube-Leitung begründete diesen Schritt mit dem enormen Wachstum des Plattformpublikums. Nutzer sehen derzeit täglich mehr als 200 Milliarden Shorts-Videos. Außerdem wurde festgestellt, dass die tägliche Wiedergabezeit von YouTube auf Fernsehbildschirmen inzwischen mehr als 1 Milliarde Stunden beträgt.

Vor diesem Hintergrund arbeitet YouTube daran, das Abonnement YouTube Premium Lite auf alle Länder auszuweiten, in denen der Dienst verfügbar ist. Die Einnahmen aus diesen Abonnements werden unter den Autoren fair verteilt – abhängig davon, wie lange ihre Inhalte angesehen werden und wie viele Aufrufe sie erzielen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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