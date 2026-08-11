Randal Kolo Muani Erklärt die Gründe für sein Scheitern bei Tottenham

Der französische Stürmer Randal Kolo Muani sprach offen über seine schwierige Zeit in der englischen Premier League und darüber, warum er bei Tottenham nicht seine besten Leistungen zeigen konnte. Wie Goal.com berichtet, räumte der 27-Jährige ein, dass seine Gedanken während seiner Zeit beim Londoner Klub woanders gewesen seien und er stets zu Juventus zurückkehren wollte. Goal.com berichtet .

Der Angreifer verbrachte die vergangene Saison auf Leihbasis bei Tottenham, konnte in der englischen Topliga jedoch nicht die erwarteten Ergebnisse liefern. In allen Wettbewerben kam er 41-mal zum Einsatz, erzielte lediglich fünf Tore und bereitete vier weitere vor. Diese schwachen Zahlen veranlassten den Londoner Klub, von einer festen Verpflichtung des Spielers abzusehen.

In einem Interview mit Tuttosport sprach Kolo Muani über seine persönlichen Probleme und Schwierigkeiten auf dem Platz. Seinen Worten zufolge gibt es in jeder Fußballkarriere auch dunkle Tage, und diese Phase habe ihm eine wichtige Lektion erteilt.

Die Rückkehr nach Turin und ein neues Kapitel

"Mehrere Dinge haben nicht funktioniert. Meiner Meinung nach war es eine persönliche Angelegenheit. Ich denke, meine Gedanken waren woanders: Ich wollte zu Juventus zurückkehren", sagte der Stürmer. Außerdem betonte er, dass er in seiner Karriere erstmals mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, diese aber erfolgreich überwunden habe.

Die Verhandlungen über seinen Wechsel von Paris Saint-Germain zum Turiner Traditionsklub zogen sich sehr lange hin und waren äußerst kompliziert. Die langwierigen Gespräche während des Sommer-Transferfensters stellten die Geduld aller Beteiligten auf die Probe. Dennoch erklärte der Spieler, er sei wegen seiner starken Verbundenheit mit dem Klub und der Stadt stets davon überzeugt gewesen, dass der Transfer zustande kommen würde.

Kolo Muani wurde zum teuersten französischen Fußballer in der Geschichte dieses Transfers und machte keinen Hehl aus seinem Stolz über die Rückkehr ins Allianz Stadium. Auch das persönliche Interesse von Cheftrainer Luciano Spalletti spielte bei seiner Rückkehr eine wichtige Rolle.

Der Faktor Luciano Spalletti und Zukunftspläne

Der erfahrene Trainer sah Kolo Muani als eine der Schlüsselfiguren in seinem taktischen Konzept. Der Stürmer betonte, dass die offensive Spielphilosophie des Trainers perfekt zu seinen Fähigkeiten passe, und erklärte, er sei bereit, das in ihn gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen.

"Es hat mich sehr gefreut, dass der Trainer mich unbedingt holen wollte. Ich weiß, wie er arbeitet und was er von Stürmern verlangt. Dieses Trikot zu tragen, ist einfach eine Ehre, und ich bin bereit, alles zu geben", sagte der Spieler abschließend.