Inter intensiviert Gespräche über den Transfer von Curtis Jones

Inter hat seine Bemühungen um die Verpflichtung von Liverpools Mittelfeldspieler Curtis Jones verstärkt. Cheftrainer Cristian Chivu hat den Engländer als wichtigstes Ziel für das Sommertransferfenster ausgemacht, und die Gespräche zwischen den Parteien haben in den vergangenen Monaten an Fahrt aufgenommen. Wie Goal.com berichtet .

Laut Informationen von Goal.com arbeitet Inter seit acht Monaten an diesem Transfer. Cheftrainer Cristian Chivu schätzt Jones' taktische Vielseitigkeit, Schnelligkeit und Technik sehr und ist überzeugt, dass der Engländer perfekt zu seiner Spielweise passen würde.

Die Transfersituation und Vertragsfragen

Jones' Weigerung, seinen laufenden Vertrag mit Liverpool zu verlängern, kommt Inter zugute. Der Mittelfeldspieler hat der Führung des englischen Klubs offen mitgeteilt, dass er keinen neuen Vertrag unterschreiben wird und seine Karriere in der italienischen Serie A fortsetzen möchte.

Dass der Mittelfeldspieler kürzlich in einem Freundschaftsspiel gegen Monaco fehlte, heizte die Transfergerüchte zusätzlich an. Zwar wurde offiziell mitgeteilt, dass er eine leichte Oberschenkelverletzung habe, doch der Vorfall weckte bei Fans und Experten Zweifel.

Finanzen und Zukunftspläne

Jones' Entscheidung, Angebote anderer Vereine abzulehnen, und insbesondere sein Wunsch, nach Italien zu wechseln, zeigen, dass es ihm mit seinen Plänen ernst ist. Zwischen den Klubs besteht bei der Ablösesumme jedoch weiterhin eine Differenz.

Die Inter-Führung hat es derzeit nicht eilig, die von Liverpool geforderte hohe Ablösesumme vollständig zu zahlen. Auch der Umstand, dass der Kader des Mailänder Klubs im Mittelfeld bereits gut besetzt ist, beeinflusst die Situation.

Sollten sich die Klubs jetzt nicht einigen, könnte Inter den Spieler in der kommenden Saison auch ablösefrei als Free Agent verpflichten. Dennoch fordert Chivu, den Transfer so schnell wie möglich abzuschließen, um die Mannschaft zu verstärken.