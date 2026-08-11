Arsenal-Legende befürwortet Tausch von Marcus Rashford und Myles Lewis-Skelly

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Arsenal-Legende befürwortet Tausch von Marcus Rashford und Myles Lewis-Skelly

Der ehemalige Arsenal-Verteidiger Lee Dixon erklärte, dass ein Tauschgeschäft zwischen Manchester-United-Stürmer Marcus Rashford und dem jungen Talent Myles Lewis-Skelly für beide Teams von Vorteil sein könnte. Laut BestBettingSites betonte der erfahrene Experte, dass der Wechsel dem Londoner Klub Erfahrung bringen und dem Nachwuchsspieler regelmäßige Einsätze in der ersten Mannschaft ermöglichen würde. berichtet .

Nach Ansicht von Lee Dixon wäre Arsenal unter Mikel Arteta das ideale Umfeld, um Marcus Rashfords Karriere neu zu beleben und ihn auf seiner bevorzugten Position auf dem linken Flügel wieder auf höchstem Niveau spielen zu lassen. Seiner Ansicht nach fehlen dem englischen Angreifer vor allem die besondere Aufmerksamkeit und das Vertrauen, die ihm nur ein Trainer geben kann.

Der Einfluss des Trainers und das Potenzial des Spielers

Dixon ist überzeugt, dass Mikel Artetas Ansatz im Umgang mit Spielern Rashford aus seiner schwierigen Phase führen und ihm helfen könnte, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Laut der Arsenal-Legende hat er zwar gewisse Zweifel an der Konstanz des Spielers, doch Rashford könnte angesichts der Qualität des aktuellen Kaders einen wichtigen Beitrag zum Team leisten.

Gleichzeitig merkte der Experte an, dass der Transfer auch ein wichtiger Schritt in der Entwicklung des jungen Myles Lewis-Skelly wäre. Ein Wechsel in ein anderes Umfeld könnte ihm die Möglichkeit geben, sein spielerisches Repertoire noch weiter auszubauen.

Marcus Rashfords Situation bei Manchester United

Zur Erinnerung: Der Stürmer stand zuletzt am 12. Dezember 2024 für Manchester United auf dem Platz, in einem Europa-League-Spiel gegen Viktoria Plzen. Obwohl seine Einsätze auf dem Platz ab diesem Monat für eine gewisse Zeit ausblieben, hatte der Spieler zuvor 138 Tore für das Team erzielt.

Wie Goal.com berichtet, befinden sich die Gespräche über den Vertrag und die Möglichkeit eines Transfers vorerst weiterhin auf Expertenebene. Sollte es Manchester-United-Cheftrainer Michael Carrick gelingen, den Spieler zu seiner früheren Form zurückzuführen, wäre das für den Klub zweifellos wie ein Neuzugang.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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