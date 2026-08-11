Minisforum Elite Mini M2 Air-304: Kompakter und günstiger Mini-PC vorgestellt

·3·Technologie
Minisforum Elite Mini M2 Air-304: Kompakter und günstiger Mini-PC vorgestellt

Minisforum hat sein neues Produkt vorgestellt: den Elite Mini-PC in einem äußerst kompakten Gehäuse. Laut ixbt.com vereint das neue Gerät hohe Leistung und Energieeffizienz für alltägliche Aufgaben und Arbeitsabläufe. Darüber berichtet Ixbt.com .

Dieser Mini-PC basiert auf dem modernen Intel Core 3 304 Prozessor aus der Wildcat Lake Familie. Der Chip verfügt über eine Konfiguration mit 1 Performance-Kern und 4 Effizienzkernen sowie integrierte Grafik mit einer Recheneinheit. Dadurch bietet er eine optimale Balance für mittelschwere Arbeitslasten.

Technische Möglichkeiten und kompaktes Design

Das Gerät misst lediglich 112×112×37,15 Millimeter und wiegt nur 440 Gramm. Laut Hersteller arbeitet es selbst unter maximaler Last äußerst leise: Im ausgeglichenen Modus überschreitet der Geräuschpegel 32,7 Dezibel nicht, während die Prozessortemperatur bei etwa 72–80 Grad bleibt.

Trotz seiner kompakten Abmessungen bietet das Gerät Erweiterungsmöglichkeiten. Für den Arbeitsspeicher steht ein CSO-DIMM DDR5-6400 Steckplatz zur Verfügung. Zur Datenspeicherung kann eine M.2 2280 SSD mit PCIe 4.0 ×4 Schnittstelle installiert werden.

Anschlüsse und Preis

Auch bei Netzwerkverbindungen und drahtlosen Funktionen erfüllt der Mini-PC moderne Anforderungen. Über das Intel AX211 Modul werden Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.4 unterstützt.

Auch die Anschlussausstattung fällt umfangreich aus. Zur Verfügung stehen zwei USB-A (10 Gbit/s), ein besonders schneller USB-C (40 Gbit/s), ein weiterer USB-C (10 Gbit/s), zwei HDMI 2.0, zwei Dualband-RJ45 (2,5 Gbit/s), ein herkömmlicher USB-A (480 Mbit/s) sowie ein klassischer 3,5-mm-Audioausgang. Zusätzlich gibt es einen microSD-Kartensteckplatz.

Nach den aktuellen Marktpreisen kostet die Barebone-Version im Rahmen eines laufenden Rabatts von 20 Prozent derzeit 260 US-Dollar. Die fertig konfigurierte Variante mit 16 GB DDR5-5600 RAM und einer 500 GB SSD wird für 560 Dollar angeboten.

MinisforumMini-PCIntelPersonal ComputerTechnologien
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Akkukapazität des iPhone 18 Pro Max enthülltAkkukapazität des iPhone 18 Pro Max enthülltHeute, 13:24Lava stellt das günstige und robuste Smartphone Smart 4 vorLava stellt das günstige und robuste Smartphone Smart 4 vorHeute, 12:52Betrüger in China tauschten RTX 5080-Grafikkarten gegen RTX 3060-Karten ausBetrüger in China tauschten RTX 5080-Grafikkarten gegen RTX 3060-Karten ausHeute, 12:27LG präsentiert den OLED-Fernseher W6 mit weniger als einem Zentimeter DickeLG präsentiert den OLED-Fernseher W6 mit weniger als einem Zentimeter DickeHeute, 11:55Minimal Phone 2 vorgestellt: vollwertige Tastatur und moderne TechnologienMinimal Phone 2 vorgestellt: vollwertige Tastatur und moderne TechnologienHeute, 11:22Mark Suckerberg wendet sich gegen die Kontrolle von KI durch wenigeMark Suckerberg wendet sich gegen die Kontrolle von KI durch wenigeHeute, 10:56
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Tesla stellt neues Laufrad für Kinder vor
Tesla stellt neues Laufrad für Kinder vor