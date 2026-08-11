Minisforum Elite Mini M2 Air-304: Kompakter und günstiger Mini-PC vorgestellt

Minisforum hat sein neues Produkt vorgestellt: den Elite Mini-PC in einem äußerst kompakten Gehäuse. Laut ixbt.com vereint das neue Gerät hohe Leistung und Energieeffizienz für alltägliche Aufgaben und Arbeitsabläufe. Darüber berichtet Ixbt.com .

Dieser Mini-PC basiert auf dem modernen Intel Core 3 304 Prozessor aus der Wildcat Lake Familie. Der Chip verfügt über eine Konfiguration mit 1 Performance-Kern und 4 Effizienzkernen sowie integrierte Grafik mit einer Recheneinheit. Dadurch bietet er eine optimale Balance für mittelschwere Arbeitslasten.

Technische Möglichkeiten und kompaktes Design

Das Gerät misst lediglich 112×112×37,15 Millimeter und wiegt nur 440 Gramm. Laut Hersteller arbeitet es selbst unter maximaler Last äußerst leise: Im ausgeglichenen Modus überschreitet der Geräuschpegel 32,7 Dezibel nicht, während die Prozessortemperatur bei etwa 72–80 Grad bleibt.

Trotz seiner kompakten Abmessungen bietet das Gerät Erweiterungsmöglichkeiten. Für den Arbeitsspeicher steht ein CSO-DIMM DDR5-6400 Steckplatz zur Verfügung. Zur Datenspeicherung kann eine M.2 2280 SSD mit PCIe 4.0 ×4 Schnittstelle installiert werden.

Anschlüsse und Preis

Auch bei Netzwerkverbindungen und drahtlosen Funktionen erfüllt der Mini-PC moderne Anforderungen. Über das Intel AX211 Modul werden Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.4 unterstützt.

Auch die Anschlussausstattung fällt umfangreich aus. Zur Verfügung stehen zwei USB-A (10 Gbit/s), ein besonders schneller USB-C (40 Gbit/s), ein weiterer USB-C (10 Gbit/s), zwei HDMI 2.0, zwei Dualband-RJ45 (2,5 Gbit/s), ein herkömmlicher USB-A (480 Mbit/s) sowie ein klassischer 3,5-mm-Audioausgang. Zusätzlich gibt es einen microSD-Kartensteckplatz.

Nach den aktuellen Marktpreisen kostet die Barebone-Version im Rahmen eines laufenden Rabatts von 20 Prozent derzeit 260 US-Dollar. Die fertig konfigurierte Variante mit 16 GB DDR5-5600 RAM und einer 500 GB SSD wird für 560 Dollar angeboten.