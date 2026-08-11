Marchegiani: Suzuki und Vicario sind noch nicht bereit für Juventus

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Marchegiani: Suzuki und Vicario sind noch nicht bereit für Juventus

Der ehemalige Torhüter der italienischen Nationalmannschaft und von Lazio, Luca Marchegiani, der heute als Sky-Experte tätig ist, äußerte sich zur Situation der Torhüter bei Juventus Turin. Seiner Ansicht nach ist es noch zu früh, die aktuellen Torhüter der Mannschaft scharf zu kritisieren. Die neuen Namen, die auf dem Transfermarkt gehandelt werden, benötigen dagegen noch etwas Zeit, um das Niveau des Turiner Spitzenklubs zu erreichen. Goal.com berichtet darüber.

Laut Goal.com hat Juventus in diesem Transferfenster die Verpflichtung eines neuen Stammtorhüters zum wichtigsten Ziel erklärt. Die Veränderungen im Kader und die Bemühungen um Verstärkungen stehen weiterhin im Fokus von Fans und Experten, da Fehler in den vergangenen Spielzeiten die Vereinsführung aufgeschreckt haben.

Di Gregorio und die Torhüterfrage

Bei der Bewertung seiner ehemaligen Teamkollegen und Weggefährten betonte Luca Marchegiani, dass die Kritik teilweise überzogen sei. Seiner Meinung nach wurde Michele Di Gregorio viel zu früh abgeschrieben und für alle Misserfolge der Mannschaft verantwortlich gemacht. Obwohl er in der schwierigen Saison 2025/26 mehrere bemerkenswerte Fehler beging, unterlief ihm im Freundschaftsspiel gegen Inter in der vergangenen Woche erneut eine unsichere Aktion.

Dennoch betonte der erfahrene Experte, dass es falsch wäre, die Probleme im Tor ausschließlich einem Spieler anzulasten. Das Trainerteam müsse jede Situation sorgfältig analysieren und für die kommenden Spiele die bestmögliche Entscheidung treffen.

Neue Namen und ihre Chancen

In den Medien werden Zion Suzuki und Guglielmo Vicario häufig als mögliche Neuzugänge von Juventus genannt. Luca Marchegiani bezweifelt jedoch, dass diese Spieler bereit sind, für den Turiner Klub zu spielen.

Er erklärte, dass Suzuki und Vicario trotz aller Wertschätzung derzeit beide die Anforderungen eines Klubs mit hohem Druck wie Juventus nicht vollständig erfüllen könnten. Gleichzeitig ergänzte der Experte, dass er Vicarios erfolgreiche Bewährung in der Premier League sehr hoch einschätze.

Die Vorbereitungen im Klub laufen mit hohem Tempo weiter. Im bevorstehenden Freundschaftsspiel gegen Palermo soll insbesondere Mattia Perin das Tor hüten. Die Partie bietet dem Trainerteam eine weitere Gelegenheit, die aktuelle Form der Torhüter zu bewerten.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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