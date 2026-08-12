„Wir machen ihn etwas bescheidener“: Makhachev antwortet auf Garrys aufsehenerregende Aussage

UFC-Champion Islam Makhachev teilte seine Gedanken über seinen bevorstehenden Gegner, den renommierten irischen Kämpfer Ian Machado Garry, mit. In der neuesten Folge des Videoblogs „UFC Embedded“ sprach Makhachev selbstbewusst über seine Taktik im Oktagon, das Verhalten seines irischen Gegners und die Unterstützung durch das Publikum.

Der Ire Ian Machado Garry hatte in Interviews vor dem Kampf versprochen, den Champion vorzeitig zu besiegen und ihm den Gürtel abzunehmen. Der russische Champion erklärte jedoch, dass er bereit sei, seinem Gegner an diesem Sonntag die Überheblichkeit auszutreiben.

„Er ist eigentlich bescheiden; wenn nicht, bringen wir es ihm bei“

Islam Makhachev betonte, dass das öffentliche Verhalten und die Aussagen seines Gegners lediglich darauf abzielten, Aufmerksamkeit zu erregen:

„Er gibt sich wie ein böser Kerl, gibt sehr viele Interviews und versucht, alle möglichen gemeinen Dinge zu sagen. Aber ich weiß, dass er eigentlich ein bescheidener Typ ist. Wenn nicht, mache ich ihn bescheidener“, sagte Makhachev.

„Jeder kennt meinen Kampfplan, und er wird wieder funktionieren“

Der russische Champion erklärte, dass er die Fähigkeiten des irischen Kämpfers nicht infrage stelle, aber nicht von seiner bewährten Taktik abweichen werde:

*„Ich respektiere seine Fähigkeiten und seine Basis. Ich werde versuchen, ihn zu verfolgen, zu packen und zu Boden zu bringen. Jeder kennt meinen Kampfplan, und er wird wieder funktionieren. Die Fans werden auf meiner Seite sein, weil niemand Machado Garry mag. Leute, wir machen ihn bescheidener und zwingen ihn, mehr Respekt zu zeigen“*, fügte der Champion hinzu.

Das Main Event am Sonntag

Der Titelkampf zwischen Islam Makhachev und Ian Machado Garry wird am kommenden Sonntag das Main Event des UFC-Turniers bilden. Die Fans erwarten den Kampf im Oktagon mit Spannung, da Makhachev seinen Titel erneut erfolgreich verteidigen will.

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