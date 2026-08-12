Michael Owen bezeichnet Arsenal als Titelfavoriten

Die bevorstehende Premier-League-Saison dürfte so intensiv und hart umkämpft werden wie nie zuvor. Der ehemalige englische Stürmer Michael Owen hat seine umfassenden Prognosen für die Top sechs der Tabelle veröffentlicht. Seiner Ansicht nach wird Arsenal seinen Titel erfolgreich verteidigen und erneut englischer Meister werden. Goal.com berichtet .

Die wichtigsten Titelrivalen und Transfers

In einem Interview mit der Metro betonte Michael Owen, dass Mikel Artetas Mannschaft in der vergangenen Saison nach 22 Jahren Wartezeit einen historischen Triumph gefeiert und ihren Kader weiter verstärkt habe. Arsenal verpflichtete im Sommertransferfenster den Mittelfeldspieler Bruno Guimarães von Newcastle United und baute damit seine Möglichkeiten im Zentrum aus.

Dennoch warnte Owen, dass der Kampf um den Titel nicht einfach werde. Seiner Einschätzung nach wird die Titelverteidigung zu einer großen Herausforderung, da Arsenals Punktekonto in der vergangenen Saison nicht über 90 Punkte hinausging und sich auch die Konkurrenten weiterentwickelt haben.

Trainerwechsel und die wichtigsten Verfolger

Während der Sommerpause gab es auf den Trainerbänken der Premier-League-Klubs große Veränderungen. Liverpool übergab insbesondere nach dem Abgang von Arne Slot die Verantwortung an Andoni Iraola. Laut Owen, der durch seine Arbeit bei Bournemouth bekannt wurde, könnte Iraola einen neuen Spielstil und frische Energie nach Liverpool bringen.

Auch Chelsea war auf dem Sommertransfermarkt aktiv und verstärkte den Kader deutlich. Nach den Veränderungen in der Saisonvorbereitung wurde Xabi Alonso zum Cheftrainer ernannt. Michael Owen betonte, dass Chelsea durch das Fehlen im Europapokal seine volle Aufmerksamkeit auf die heimische Liga richten könne und dadurch zum gefährlichsten Konkurrenten der Saison werde.

Auch die Rückkehr von Enzo Maresca auf die Trainerbank von Manchester City dürfte den Titelkampf weiter anheizen. Owen stellte fest, dass die Ankunft spanischer Trainer die Premier-League-Landschaft völlig verändert und das Niveau des Wettbewerbs weiter erhöht habe.