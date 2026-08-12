Messi verweigert wegen des Todes seines Vaters die Rückkehr in die USA: Traurige Momente in der Fußballwelt

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Messi verweigert wegen des Todes seines Vaters die Rückkehr in die USA: Traurige Momente in der Fußballwelt

Argentinischer legendärer Stürmer Lionel Messi hat nach dem Tod seines Vaters und Agenten Jorge Messi beschlossen, seine Profikarriere vorübergehend zu unterbrechen, um bei seiner Familie und seinen Angehörigen zu sein. Der Fußballstar bleibt bis auf Weiteres in seiner Heimat, und der Zeitpunkt seiner Rückkehr in die USA ist weiterhin unbekannt.

Die argentinische DobleAmarilla sowie angesehene internationale Sportmedien berichten über die traurige Nachricht und die Einzelheiten.

Ein schwerer Verlust und eine familiäre Entscheidung

Die traurige Nachricht vom Tod seines Vaters erschütterte Lionel Messi zutiefst. Nach diesem schweren Verlust stellte der 39-jährige Stürmer alle seine Pläne in den USA und seine Einsätze für Inter Miami ein und flog umgehend nach Argentinien, um bei seiner Familie zu sein.

Quellen zufolge hat sich Messi dazu entschieden, erst dann auf den Platz zurückzukehren, wenn er sich emotional erholt und diese schwere Zeit gemeinsam mit seiner Familie durchgestanden hat.

Schwere Erkrankung in Rosario und die Rolle von Jorge Messi

Jorge Messi starb, wie berichtet, im Alter von 68 Jahren in einer Klinik in der argentinischen Stadt Rosario. Quellen zufolge hatte er lange Zeit gegen eine schwere Krankheit gekämpft. Lionel stand regelmäßig mit seinem Vater in Kontakt und überwachte dessen Gesundheitszustand genau.

Jorge Messi war nicht nur Leos Vater, sondern während seiner gesamten Fußballkarriere auch sein engster Berater und Agent:

  • Die ersten Schritte: Er stand seinem Sohn auf dem schwierigen Weg vom Ausbildungssystem der Newell’s Old Boys bis zu seinem Wechsel zum FC Barcelona zur Seite;

  • Historische Erfolge: Die organisatorische und psychologische Unterstützung seines Vaters war von unschätzbarem Wert auf Leos Weg zu acht Ballon-d’Or-Auszeichnungen, vier Champions-League-Titeln und dem Weltmeistertitel 2022.

Anteilnahme aus der Fußballwelt

Nach dem Tod von Jorge Messi sprechen der argentinische Fußballverband, der FC Barcelona, Newell’s Old Boys und Inter Miami sowie führende Fußballer aus aller Welt der Familie Messi ihr tiefes Mitgefühl aus.

Die Führung von Inter Miami erklärte, dass sie die Entscheidung ihres Kapitäns vollständig unterstützt und ihm so viel Zeit geben werde, wie er benötigt.

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Lionel MessiJorge MessiInter MiamiArgentinienBarcelona
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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