OpenAI veröffentlicht eine spezielle ChatGPT-App für Linux-Nutzer

OpenAI, ein als führendes Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz anerkanntes Unternehmen, hat offiziell eine spezielle Desktop-App für das Linux-Betriebssystem seines Chatbots ChatGPT veröffentlicht, der weltweit Millionen Nutzer hat. Dieser Schritt ist eine wichtige, von der Open-Source-Softwaregemeinschaft seit Langem erwartete Nachricht und ermöglicht es dem Unternehmen, seine Produkte vollständig auf allen wichtigen Computerplattformen anzubieten. Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com hat OpenAI diese Entscheidung als Reaktion auf zahlreiche Anfragen von Linux-Nutzern getroffen. Unternehmensvertreter erklärten, dass mit dieser weltweiten Veröffentlichung nicht nur das reguläre ChatGPT, sondern auch die Funktionen von ChatGPT Work und Codex direkt in die Linux-Umgebung übertragen werden. Die App ist derzeit weltweit als erste Preview-Version verfügbar.

Unterstützte Distributionen und Funktionen

Im Linux-Ökosystem gibt es derzeit Hunderte verschiedener Versionen von Betriebssystemen. OpenAI hat die stabilsten und beliebtesten Basisvarianten ausgewählt. Die neue offizielle App wurde insbesondere für folgende wichtige Distributionen angepasst:

Ubuntu 24.04 und 26.04 LTS Desktop-Versionen

Das Betriebssystem Debian 13

Die Distributionen Fedora 43 und 44

Experten zufolge dienen diese Basisversionen auch als Grundlage für viele andere nachgelagerte Distributionen und Varianten. Daher können auch Nutzer anderer Open-Source-Systeme die App problemlos verwenden.

Wettbewerb auf dem Markt und zukünftige Pläne

Der Wettbewerb in diesem Bereich wurde ebenfalls nicht außer Acht gelassen. Zum Vergleich: Anthropic, eines der wichtigsten Konkurrenzunternehmen, hatte bereits einen Monat zuvor seine eigene Claude-Desktop-App für Linux veröffentlicht. Die Anthropic-App unterstützt Ubuntu 22.04 oder höher sowie Debian 12 und neuere Versionen.

Die Einführung der ChatGPT-App von OpenAI für Linux wird den täglichen Arbeitsablauf von Entwicklern und Befürwortern von Open-Source-Technologien deutlich beschleunigen. Fachleute, die mit der Linux-Plattform arbeiten, können jetzt bequem direkt über ihren Computerbildschirm auf Tools der künstlichen Intelligenz zugreifen.