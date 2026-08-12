OpenAI veröffentlicht eine spezielle ChatGPT-App für Linux-Nutzer

·36·Technologie
OpenAI veröffentlicht eine spezielle ChatGPT-App für Linux-Nutzer

OpenAI, ein als führendes Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz anerkanntes Unternehmen, hat offiziell eine spezielle Desktop-App für das Linux-Betriebssystem seines Chatbots ChatGPT veröffentlicht, der weltweit Millionen Nutzer hat. Dieser Schritt ist eine wichtige, von der Open-Source-Softwaregemeinschaft seit Langem erwartete Nachricht und ermöglicht es dem Unternehmen, seine Produkte vollständig auf allen wichtigen Computerplattformen anzubieten. Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com hat OpenAI diese Entscheidung als Reaktion auf zahlreiche Anfragen von Linux-Nutzern getroffen. Unternehmensvertreter erklärten, dass mit dieser weltweiten Veröffentlichung nicht nur das reguläre ChatGPT, sondern auch die Funktionen von ChatGPT Work und Codex direkt in die Linux-Umgebung übertragen werden. Die App ist derzeit weltweit als erste Preview-Version verfügbar.

Unterstützte Distributionen und Funktionen

Im Linux-Ökosystem gibt es derzeit Hunderte verschiedener Versionen von Betriebssystemen. OpenAI hat die stabilsten und beliebtesten Basisvarianten ausgewählt. Die neue offizielle App wurde insbesondere für folgende wichtige Distributionen angepasst:

  • Ubuntu 24.04 und 26.04 LTS Desktop-Versionen
  • Das Betriebssystem Debian 13
  • Die Distributionen Fedora 43 und 44
Experten zufolge dienen diese Basisversionen auch als Grundlage für viele andere nachgelagerte Distributionen und Varianten. Daher können auch Nutzer anderer Open-Source-Systeme die App problemlos verwenden.

Wettbewerb auf dem Markt und zukünftige Pläne

Der Wettbewerb in diesem Bereich wurde ebenfalls nicht außer Acht gelassen. Zum Vergleich: Anthropic, eines der wichtigsten Konkurrenzunternehmen, hatte bereits einen Monat zuvor seine eigene Claude-Desktop-App für Linux veröffentlicht. Die Anthropic-App unterstützt Ubuntu 22.04 oder höher sowie Debian 12 und neuere Versionen.

Die Einführung der ChatGPT-App von OpenAI für Linux wird den täglichen Arbeitsablauf von Entwicklern und Befürwortern von Open-Source-Technologien deutlich beschleunigen. Fachleute, die mit der Linux-Plattform arbeiten, können jetzt bequem direkt über ihren Computerbildschirm auf Tools der künstlichen Intelligenz zugreifen.

OpenAIChatGPTLinuxProgrammierungKünstliche Intelligenz
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Fotos von Microsofts mysteriösem Smartphone aus der Zeit vor der Nokia-Übernahme veröffentlichtFotos von Microsofts mysteriösem Smartphone aus der Zeit vor der Nokia-Übernahme veröffentlichtHeute, 03:57Google Pixel 11 Pro XL im LeistungstestGoogle Pixel 11 Pro XL im LeistungstestHeute, 03:23Phia-Führung in Affiliate-Marketing-Skandal verwickeltPhia-Führung in Affiliate-Marketing-Skandal verwickeltHeute, 02:57Accel sammelt neuen 550-Millionen-Dollar-Fonds für Indien einAccel sammelt neuen 550-Millionen-Dollar-Fonds für Indien einHeute, 02:52NEC eröffnet neue KI-Abteilung, die ohne Menschen arbeitetNEC eröffnet neue KI-Abteilung, die ohne Menschen arbeitetHeute, 01:55Preise für NVIDIA GeForce RTX 50 Grafikkarten in den USA stark gestiegenPreise für NVIDIA GeForce RTX 50 Grafikkarten in den USA stark gestiegenHeute, 01:25
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Tesla stellt neues Laufrad für Kinder vor
Tesla stellt neues Laufrad für Kinder vor