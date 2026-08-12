OpenAI veröffentlicht eine spezielle ChatGPT-App für Linux-Nutzer
OpenAI, ein als führendes Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz anerkanntes Unternehmen, hat offiziell eine spezielle Desktop-App für das Linux-Betriebssystem seines Chatbots ChatGPT veröffentlicht, der weltweit Millionen Nutzer hat. Dieser Schritt ist eine wichtige, von der Open-Source-Softwaregemeinschaft seit Langem erwartete Nachricht und ermöglicht es dem Unternehmen, seine Produkte vollständig auf allen wichtigen Computerplattformen anzubieten. Techcrunch.com berichtet .
Laut ixbt.com hat OpenAI diese Entscheidung als Reaktion auf zahlreiche Anfragen von Linux-Nutzern getroffen. Unternehmensvertreter erklärten, dass mit dieser weltweiten Veröffentlichung nicht nur das reguläre ChatGPT, sondern auch die Funktionen von ChatGPT Work und Codex direkt in die Linux-Umgebung übertragen werden. Die App ist derzeit weltweit als erste Preview-Version verfügbar.
Unterstützte Distributionen und FunktionenIm Linux-Ökosystem gibt es derzeit Hunderte verschiedener Versionen von Betriebssystemen. OpenAI hat die stabilsten und beliebtesten Basisvarianten ausgewählt. Die neue offizielle App wurde insbesondere für folgende wichtige Distributionen angepasst:
- Ubuntu 24.04 und 26.04 LTS Desktop-Versionen
- Das Betriebssystem Debian 13
- Die Distributionen Fedora 43 und 44
Wettbewerb auf dem Markt und zukünftige PläneDer Wettbewerb in diesem Bereich wurde ebenfalls nicht außer Acht gelassen. Zum Vergleich: Anthropic, eines der wichtigsten Konkurrenzunternehmen, hatte bereits einen Monat zuvor seine eigene Claude-Desktop-App für Linux veröffentlicht. Die Anthropic-App unterstützt Ubuntu 22.04 oder höher sowie Debian 12 und neuere Versionen.
Die Einführung der ChatGPT-App von OpenAI für Linux wird den täglichen Arbeitsablauf von Entwicklern und Befürwortern von Open-Source-Technologien deutlich beschleunigen. Fachleute, die mit der Linux-Plattform arbeiten, können jetzt bequem direkt über ihren Computerbildschirm auf Tools der künstlichen Intelligenz zugreifen.
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