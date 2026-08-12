Usbekistans «Ispanchik» kämpft in Astana: Sein Gegner ist ebenfalls kein gewöhnlicher Kämpfer

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Usbekistans «Ispanchik» kämpft in Astana: Sein Gegner ist ebenfalls kein gewöhnlicher Kämpfer

am 28. August in der kasachischen Hauptstadt Astana stattfindenden IBA Nomad Turnier wird auch der Usbeke Bobur «Ispanchik» Isroilov in den Ring steigen. Sein Gegner ist der Kasache Erkabulan Toktar, der nicht nur im Profisport, sondern auch in der Showbranche bestens bekannt ist.

Genau das ist der Hauptgrund für das große Interesse an diesem Duell: Isroilov trifft nicht nur auf einen Kämpfer, sondern auf einen Schauspieler und einen Gegner, der sich durch Pop-MMA ein großes Publikum aufgebaut hat.

Eine wichtige Prüfung in Astana für Bobur Isroilov

Der Usbeke Bobur Isroilov, den die Fans unter dem Spitznamen «Ispanchik» kennen, wird im Rahmen des IBA-Nomad-Turniers seinen nächsten Kampf bestreiten.

Laut der von den Veranstaltern festgelegten Fightcard wird er am 28. August in Astana gegen Erkabulan Toktar antreten.

Das Aufeinandertreffen der Stile und Persönlichkeiten der beiden Kämpfer dürfte dem Duell zusätzliche Spannung verleihen. Besonders der Kampf in Kasachstan selbst gegen einen von den heimischen Fans unterstützten Gegner könnte für Isroilov zusätzlichen Druck bedeuten.

Der Gegner – Schauspieler und Pop-MMA-Kämpfer

Erkabulan Toktar ist in Kasachstan nicht nur für seine Kämpfe, sondern auch für seine Schauspielkarriere bekannt.

Seine Beteiligung am Pop-MMA hat seine Popularität beim Sportpublikum weiter gesteigert. Deshalb könnte Toktars Duell mit Bobur Isroilov über einen gewöhnlichen Sportkampf hinausgehen und zu einer Show werden, die die Aufmerksamkeit der Fans auf sich zieht.

Als Vertreter des Gastgeberlandes dürfte Toktar zudem mit großer Unterstützung von den Rängen rechnen.

Usbekistans «Ispanchik» kämpft in Astana: Sein Gegner ist ebenfalls kein gewöhnlicher Kämpfer

Was ist die größte Aufgabe für «Ispanchik»?

In solchen Kämpfen ist neben dem sportlichen Können des Gegners auch die Atmosphäre von großer Bedeutung.

Isroilov muss den Druck in Astana kontrollieren, an seinem Kampfplan festhalten und sich nicht von seinen Emotionen mitreißen lassen. Denn in einem Duell gegen einen Lokalstar können bereits einige klare Aktionen die Stimmung in der Halle drastisch verändern.

In dieser Hinsicht könnte der Kampf am 28. August für «Ispanchik» nicht nur eine körperliche, sondern auch eine psychologische Prüfung werden.

Am 28. August erhalten wir die Antwort auf die wichtigste Frage

Das Duell zwischen Bobur Isroilov und Erkabulan Toktar beim IBA-Nomad-Turnier dürfte für usbekische und kasachische Fans zu den bemerkenswertesten Kämpfen des Abends gehören.

Auf der einen Seite steht Bobur «Ispanchik» Isroilov, der für den Sieg nach Astana reist. Auf der anderen Seite kämpft der Schauspieler und Pop-MMA-Vertreter Erkabulan Toktar vor seinen heimischen Fans.

Am 28. August wird entscheidend sein, welcher der beiden Kämpfer seinen Plan im Ring durchsetzen kann.

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Bobur IsroilovErkabulan ToktarAstanaUsbekistanKasachstan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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