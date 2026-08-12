Khabib Nurmagomedov sorgt bei Treffen in New Jersey für Aufsehen

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Khabib Nurmagomedov sorgt bei Treffen in New Jersey für Aufsehen

UFC-Hall-of-Famer und ehemaliger Weltmeister im Leichtgewicht Khabib Nurmagomedov sagte, dass er und seine Teamkollegen wegen ihrer offenen Unterstützung des palästinensischen Volkes im Israel-Palästina-Konflikt große Sponsorenverträge verloren hätten. Der 37-jährige legendäre Sportler äußerte sich dazu bei einem persönlichen Treffen mit Fans im US-Bundesstaat New Jersey.

Laut Nurmagomedov sind menschliches Leben und die Wahrheit trotz der finanziellen Verluste wichtiger als jeder Reichtum und jedes Geld.

„Schweigt nicht — 90 Prozent der Menschen wissen, dass es Völkermord ist“

Der legendäre Kämpfer betonte ausdrücklich, dass berühmte Sportler und Persönlichkeiten weltweit angesichts von Ungerechtigkeit nicht schweigen dürften:

„90 Prozent der Menschen wissen, dass Israels Politik gegenüber dem palästinensischen Volk Völkermord ist. Die größte Verantwortung besteht darin, den Menschen zumindest davon zu erzählen. Vielleicht könnt ihr nichts tun, um den Prozess zu stoppen, aber schweigt nicht. Ich sage das aus der Sicht eines Sportlers“, sagte Khabib.

Islam Makhachev, Usman und ich haben viel Geld verloren“

Nurmagomedov sprach darüber, wie große Unternehmen und Sponsoren in der Sportwelt auf politische Positionen reagieren, und legte den finanziellen Druck offen, dem sein Team ausgesetzt war:

„Stellt euch vor, ihr veröffentlicht dazu einen Beitrag in den sozialen Medien oder äußert euch öffentlich und verliert daraufhin eure Verträge und millionenschweren Sponsorenverträge. Viele Sponsoren wollen nicht mit Sportlern zusammenarbeiten, die Palästina unterstützen. Vergesst die Unterstützung eurer Position — sie kündigen die Verträge einfach einseitig.

Glaubt ihr, dass mir das nicht passiert ist? Oder Islam Makhachev oder Usman Nurmagomedov? Genau dasselbe ist uns passiert. Wir haben sehr große Geldsummen verloren“, ergänzte der ehemalige Weltmeister.

„Geld ist im Vergleich zum menschlichen Leben nichts“

Dennoch beendete Nurmagomedov seine Aussage mit der Feststellung, dass er sein Gewissen und seine menschlichen Prinzipien nicht aus materiellen Gründen aufgeben werde und die Würde des Menschen über jedem finanziellen Vertrag stehe:

„Aber verglichen mit dem menschlichen Leben und seinem Wert ist Geld, glaubt mir, nichts“.

Khabib und seine Teamkollegen — UFC-Champion Islam Makhachev und Bellator-Champion Usman Nurmagomedov — unterstützen das palästinensische Volk regelmäßig auf der internationalen Bühne und in den sozialen Medien.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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