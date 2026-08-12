Offiziell: Manchester City gibt Transfer von Gerónimo Rulli bekannt

Englands „Manchester City hat auf dem Transfermarkt einen weiteren großen Coup gelandet. Der erfahrene argentinische Torhüter Gerónimo Rulli, der zuletzt für den französischen Klub „Marseille“ spielte, wechselt offiziell zu den „Citizens“. Das teilte die offizielle Website des Klubs aus Manchester mit.

Vertrag bis 2028

Laut einer offiziellen Mitteilung des Klubs wird der 34-jährige Torhüter nach Erhalt der internationalen Spielgenehmigung vollwertiges Mitglied des „City“-Kaders. Der erfahrene Schlussmann unterschrieb im „Etihad“ einen bis Sommer 2028 laufenden Zweijahresvertrag .

„Manchester City hat den Prozess zur Verpflichtung von Gerónimo Rulli abgeschlossen. Der erfahrene argentinische Torhüter wechselt vom französischen Klub „Marseille“ ins „Etihad“ und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Mit seiner großen Erfahrung auf höchstem Wettbewerbsniveau wird er unsere Mannschaft unterstützen“, heißt es in der Mitteilung des Pressedienstes von „Manchester City“.

Die zweite Chance bei City

Bemerkenswert ist, dass dies für Gerónimo Rulli bei Manchester City die zweite Station ist. Der argentinische Torhüter unterschrieb bereits in der Saison 2016/17 bei „City“, kam damals jedoch aufgrund der Konkurrenz zu keinem Pflichtspieleinsatz für die erste Mannschaft und wechselte zu „Real Sociedad“ nach Spanien.

Nach mehreren Jahren, in denen er bei renommierten Klubs wie „Villarreal“, „Ajax“ und „Marseille“ sowie in der argentinischen Nationalmannschaft wertvolle Erfahrung sammelte, kehrt Rulli nun als ernsthafter Konkurrent um den Stammplatz ins „Etihad“ zurück.

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