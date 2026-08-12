Wer ist die Nummer 1 in den Niederlanden? Steigt Verhoeven mit Overeem in den Ring?

In der Welt des Kampfsports bahnt sich ein weiterer spektakulärer und hochbrisierter Showdown an. MMA-Legende Alistair Overeem hat den ehemaligen GLORY-Kickbox-Weltmeister Rico Verhoeven zu einem Boxkampf herausgefordert.

Die langjährige Rivalität zwischen den beiden niederländischen Athleten könnte nun endgültig im Ring entschieden werden.

„Im MMA hätte er sich mir nicht gestellt – deshalb biete ich ihm Boxen an“

In seiner jüngsten Stellungnahme erklärte Alistair Overeem, warum er Rico Verhoeven zu einem Boxkampf herausfordert, und enthüllte seine Pläne für einen großen Fight in Amsterdam:

„Rico hat im Boxen die besseren Chancen, das gebe ich zu. Deshalb bieten wir ihm einen Kampf nach Boxregeln an. Warum? Weil Verhoeven bei einem MMA-Kampf niemals den Mut gehabt hätte, gegen mich ins Oktagon zu steigen ... Wir hoffen, ihn in Amsterdam zu sehen. Rico, lauf nicht vor mir weg! Die Fans, die gesamten Niederlande und auch ich wollen genau diesen Kampf. Zwischen uns sind noch einige Dinge ungeklärt. Komm, lass uns alles ein für alle Mal klären und in den Niederlanden herausfinden, wer der Sportler Nummer eins ist. Lass uns das 2027 in einer Arena in Amsterdam umsetzen!“ sagte Overeem.

Superfight gegen Usyk und Verhoevens Einstieg ins Boxen

Zur Erinnerung: Rico Verhoeven am 23. Mai dieses Jahres im ägyptischen Ring gegen den Schwergewichts-Weltmeister Oleksandr Usyk an und stellte sich der bislang härtesten Prüfung seiner Profiboxkarriere. In der dramatischen Begegnung stoppte Usyk Verhoeven in der 11. Runde mit einer Serie harter Treffer durch technischen K.-o.

Dennoch erregte Verhoeven mit seiner Widerstandsfähigkeit im Ring die Aufmerksamkeit der Boxwelt. Ein Duell mit Overeem dürfte nun zu einem der größten und lukrativsten Sportereignisse des Jahres 2027 werden.

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