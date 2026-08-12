„Wunder“ in der Leichenhalle: Für tot erklärter Fußballer ist am Leben

Fußballplätze werden manchmal Zeugen unglaublicher Ereignisse, die sich jeder Vernunft und Logik entziehen. Der jüngste Vorfall um Chinedu Ozor, Verteidiger des nigerianischen Erstligisten Katsina United, hat die gesamte Sportwelt und medizinisches Fachpersonal schockiert.

Tragödie auf dem Platz und eine Fehldiagnose

Der schockierende Vorfall ereignete sich während eines Vorbereitungsspiels zwischen Katsina United und Niger Tornadoes. Während der Partie verlor der 27-jährige Verteidiger Chinedu Ozor plötzlich das Bewusstsein und brach auf dem Spielfeld zusammen.

Die am Unfallort eintreffenden Sanitäter versuchten, dem Fußballer Erste Hilfe zu leisten. Nach ersten Untersuchungen stellten die Ärzte jedoch fest, dass sein Herzschlag und seine Atmung ausgesetzt hatten, und erklärten Ozor für „tot“

Unerwartete Bewegung in der Leichenhalle

Nach der Nachricht vom Tod des Fußballers veröffentlichte die Vereinsführung von Katsina United eine offizielle Erklärung und sprach der Familie, den Angehörigen und den Fans des Verstorbenen ihr tiefes Mitgefühl aus. Der Leichnam war gemäß dem üblichen Verfahren in die Leichenhalle eines örtlichen Krankenhauses gebracht worden.

Doch genau dort geschah das eigentliche Wunder:

Während Krankenhaus- und Leichenhallenmitarbeiter den Körper im Kühlraum untersuchten, bewegte der für tot gehaltene Fußballer plötzlich seine Hand und begann Lebenszeichen zu zeigen.

Reanimation und der Kampf ums Leben

Sobald festgestellt wurde, dass der Fußballer noch lebte, wurde er umgehend auf die Intensivstation des Krankenhauses gebracht. Ein Team erfahrener Ärzte kämpft nun rund um die Uhr darum, Chinedu Ozor zu reanimieren, sein Bewusstsein wiederherzustellen und seinen Zustand zu stabilisieren.

Zur Information: Chinedu Ozor war im Juli dieses Jahres zu Katsina United gewechselt. In der vergangenen Saison absolvierte er 15 Einsätze in der nigerianischen Liga und spielte in der Abwehr des Teams. Der Verein und die Fußballgemeinschaft hoffen nun sehnsüchtig auf die vollständige Genesung des Sportlers.

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