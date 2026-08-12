Google stellt Pixel-11-Smartphones und Gemini-Neuheiten vor

Google veranstaltete seine nächste traditionelle Made by Google 2026 Präsentation und stellte dabei neue Geräte der Pixel 11 -Reihe, die Pixel Watch 5 sowie ein neues Zubehör vor, das mit Apples AirTag konkurrieren soll. Die Veranstaltung war nicht nur wegen der Hardware bemerkenswert, sondern auch wegen der zahlreichen KI-Funktionen, die den Alltag grundlegend verändern könnten. Techcrunch.com berichtet darüber.

Laut ixbt.com legte das Unternehmen besonderen Wert auf die tiefgreifende Integration KI-gestützter Gemini -Funktionen in seine Geräte. Eine wichtige Neuerung für Menschen mit Behinderungen war die Erweiterung des Dienstes Live Transcribe um die Unterstützung der amerikanischen Gebärdensprache (ASL). Nutzer können nun mithilfe der Pixel-Kamera Gebärden in Text umwandeln.

Änderungen bei KI und Sprachsteuerung

Eine weitere interessante, auf der Veranstaltung vorgestellte Neuerung ist eine neue Spracheingabefunktion namens. Sie soll die natürliche, direkte und ungezwungene Ausdrucksweise von Menschen besser verstehen. Die Software kann Füllwörter, unvollständige Sätze und unstrukturiertes Sprechen problemlos analysieren und ermitteln, was der Nutzer sagen möchte.

Außerdem lässt sich die beliebte Funktion Circle to Search nun direkt über die Pixel-Kameraoberfläche starten. Nutzer können damit Objekte in ihrer Umgebung erkennen, nach weit entfernten Dingen suchen, Texte übersetzen oder Fragen zu dem stellen, was sie sehen, ohne die Kamera-App zu verlassen.

Preis und Design der Modelle Pixel 11 und Pro

Das reguläreist dünner als sein Vorgänger und verfügt über ein neues, vollständig aus Glas gefertigtes Kamerapanel. Laut Google ist das neue Design mehr als 40 Prozent dünner als das der vorherigen Generation. Zudem verdoppelte das Unternehmen den Basisspeicher auf 256 GB.

Da die aktualisierte 128-GB-Variante entfällt und es an RAM mangelt, liegt der Einstiegspreis des Pixel 11 bei 899 US-Dollar und damit 100 US-Dollar über dem Preis der vorherigen Generation. Das Gerät wird in den Farben Frost, Hibiscus, Pistachio und Obsidian erhältlich sein.

Robustheit und Preisstrategie der Pro-Reihe

Google betonte auch die besondere Robustheit seiner Pro-Modelle.undverfügen über eine verbesserte Sturzfestigkeit sowie eine neue Displaybeschichtung, die doppelt so kratzfest ist wie die der Pixel-10-Pro-Modelle.

Das leistungsstärkere Pixel 11 Pro kostet ab 1.099 US-Dollar, während die vorherige Version ab 999 US-Dollar erhältlich war. Diese Preisstrategie und die technischen Neuerungen dürften die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens auf dem Flaggschiff-Smartphone-Markt weiter stärken.