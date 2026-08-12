Inter schließt Transfer von Tottenham-Verteidiger Djed Spence ab

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Inter schließt Transfer von Tottenham-Verteidiger Djed Spence ab

Inter Mailand hat seine erste Verpflichtung zur Verstärkung der Außenverteidigerpositionen offiziell abgeschlossen. Der englische Nationalspieler Djed Spence, der bei Tottenham spielte, wird seine Karriere nun in der italienischen Serie A fortsetzen. Wie Goal.com berichtet, erzielten die Parteien nach zweitägigen intensiven Verhandlungen eine Einigung über alle Bedingungen. Goal.com berichtet .

Der Transfer ist die erste große Verstärkung, die der Cheftrainer für die Außenbahnen gefordert hatte. Die Verhandlungen wurden am Mittwochnachmittag abgeschlossen. Dabei wurde bekannt, dass der Spieler dauerhaft zum italienischen Spitzenklub wechseln wird. Djed Spence steht bereit, bei seinem neuen Verein einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 zu unterschreiben.

Transferdetails und finanzielle Bedingungen

Zu Beginn des Transferfensters, als der Spieler bei der Weltmeisterschaft für England glänzte, setzte Tottenham seinen Preis auf 45 Millionen Euro fest. Nach den intensiven Gesprächen der vergangenen Tage stimmte der englische Klub jedoch einer Reduzierung der Ablöse um mehr als 10 Millionen Euro zu.

Laut dem bekannten Transferexperten Fabrizio Romano beträgt die fixe Ablösesumme zwischen den Vereinen 31,5 Millionen Euro. Durch verschiedene Bonuszahlungen kann die Summe auf 34 bis 35 Millionen Euro steigen. Mit dem Spieler selbst hatte Inter bereits deutlich früher eine Einigung erzielt. Sein fixes Jahresgehalt soll 3 Millionen Euro nicht überschreiten.

Veränderungen im Kader und Zukunftspläne

Die Verpflichtung von Djed Spence und die Anpassung von Trainer Andy Diouf an die rechte Außenbahn werden den Konkurrenzkampf im Kader deutlich verschärfen. Vor diesem Hintergrund rückt die Situation des Brasilianers Luis Henrique noch stärker in den Mittelpunkt.

Roma hat inzwischen ein offizielles Angebot für Luis Henrique abgegeben, doch die Inter-Führung hat einem Verkauf bislang nicht zugestimmt. Dennoch könnte die Gefahr, auf seiner Position zur dritten Wahl zu werden, den Spieler dazu bewegen, den Mailänder Klub im Winter- oder Sommertransferfenster zu verlassen.

InterTottenhamDjed SpenceTransferSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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